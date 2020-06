Breath of the Wild: Spieler fasziniert beeindruckender Zelda-Kampf-Clip

Eine spielbare Zelda in Breath of the Wild (Mod)

Seit dem allerersten Legend of Zelda-Spiel herrscht Verwirrung über den Protagonisten des Spiels. Viele verwechseln Link als Zelda und fragen sich, warum er in einem nach Prinzessin Zelda benannten Spiel ins Rampenlicht gerückt ist. Nun, ein Redditor hat sich damit auseinandergesetzt (scheinbar im Scherz) und einen beeindruckenden Kampf-Clip aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Darin spielt er die namensgebende Prinzessin.

Der Clip zeigt Reddit-Spieler Lacey_Rosehips, wie er einen Guardian mit Stil als Prinzessin Zelda besiegt, und es ist ziemlich großartig anzusehen. Der Nintendo Switch-Spieler verwendet eine Vielzahl von Breath of the Wild- Tricks, um den Stunt zum Laufen zu bringen, darunter einige Animations-Abbrüche und einen erstaunlichen Bumerangwurf. Es sieht ein wenig aus wie aus einem Zelda-Actionfilm. Wir haben für euch die Szene eingebettet:

Wie konnte Zelda den Guardian so schnell besiegen?

Lacey_Rosehips erklärt den Prozess, wie Zelda den Guardian besiegt hat, da einige andere Spieler verwirrt waren, da die Dinge ziemlich schnell gehen. Zuerst führt man eine schnelle Parade durch, um den Laser des Wächters abzulenken und einen schnellen Schuss mit dem Bogen abzugeben. Ein Bumerang wird nach oben geworfen und Lacey_Rosehips wechselt die Schilde, um die Animation abzubrechen. Der Bumerang schlängelt sich hinter dem Guardian herum und nimmt alle fünf Beine gleichzeitig heraus, wodurch er in die Luft schießt. Dann führt man einen Bombenschildsprung durch, um die Zeit zu verlangsamen, bevor man den Wächter mit einem gut platzierten Schuss erledigt. Easy, oder?

Die Spieler möchten Zelda in Breath of the Wild 2 spielen (ohne Mod)

Die Reaktion der Spieler zeigt, dass alle sehr beeindruckt sind. Dieser besondere Trick wurde schon früher gesehen, aber die Art und Weise, wie Lacey_Rosehips ihn als Zelda ausführt und etwas von ihrem eigenen Flair hinzufügt, ist einfach fantastisch anzusehen. Ein Spieler scherzt sogar darüber, wie Zelda ruhig und gesammelt von der Explosion weggeht, nur um zurück zu sprinten und die Gegenstände sofort danach aufzuheben. Es gibt viel Hoffnung für eine spielbare Zelda in Breath of the Wild 2, also beschließt Nintendo hoffentlich, dies irgendwie zu ermöglichen. Bis dahin müssen sich Spieler mit solchen Mods begnügen.

Den Mod, um als Zelda zu spielen, findet ihr übrigens auf Gamebanana.com. Natürlich solltet ihr euch über die Risiken solcher Modifikationen im Vorfeld bewusst sein! Von Nintendo selbst gibt es solche Mods nämlich nicht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist seit dem Start der Nintendo Switch verfügbar.