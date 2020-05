The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 erscheint nicht vor April 2021

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - (C) Nintendo

Seit den Trailer auf dem letztjährigen E3 haben wir nicht viel über The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 erfahren. Das mit Spannung erwartete Nintendo Switch-Spiel hat anscheinend noch einen weiten Weg, wie Nintendo nun bestätigte. Die Fans können es kaum erwarten. Immerhin war sein Vorgänger ein monumentaler Erfolg, da Breath of the Wild das grundlegende Gameplay der Franchise auf den Kopf stellte, indem er mit einer riesigen offenen Welt und einer Reihe neuer Mechaniken experimentierte.

Breath of the Wild 2: Wann findet der Release statt?

Es scheint jedoch, als ob die mit Spannung erwartete Fortsetzung weiter entfernt sein könnte, was die Fans derzeit hoffen. Ein neuer Investoren-Call bei Nintendo (via DualShockers.com) scheint darauf hinzudeuten, dass das neueste Abenteuer von Link und Zelda noch über ein Jahr entfernt ist. Da viele derzeit hoffen, dass das Spiel im Herbst einen überraschenden Release bekommt, scheint Nintendo andere Pläne für den nächsten Eintrag der Spielemarke zu haben, was für langjährige Fans zweifellos eine große Enttäuschung sein wird.

Berichten zufolge diskutierte Nintendo im Rahmen des Gewinnaufrufs seine Pläne für 2020 und teilte den Investoren mit, welche Veröffentlichungen im Geschäftsjahr, das im März 2021 endet, auf dem Weg für die Nintendo Switch sein werden. In dem Aufruf wurden einige hochkarätige Namen erwähnt – einschließlich Animal Crossing, Xenoblade Chronicles, Super Smash Bros Ultimate und Pokemon Sword and Shield – Breath of the Wild 2 gehörte jedoch nicht dazu. Seine Abwesenheit scheint darauf hinzudeuten, dass die Spieler das Action-Adventure erst im nächsten Jahr oder darüber hinaus in den Griff bekommen werden.

Kein The Legend of Zelda für 2020?

Es ist jedoch erwähnenswert, dass einige große Namen in das Gespräch geschafft haben, darunter Bayonetta 3 und Metroid Prime 4. Während dies wahrscheinlich bedeuten könnte, dass Nintendo in diesem Jahr eine Pause einlegt, insbesondere weil die Covid-19-Pandemie wahrscheinlich viele Pläne des Unternehmens ruiniert, könnte dies auch bedeuten, dass der Investoren-Aufruf keine Games hervorhob, die noch keine fixen Termine haben. Es lohnt sich zwar nicht, sich darauf zu verlassen, dass diese Möglichkeit völlig wahr ist, aber es scheint seltsam, dass Nintendo eine so saubere Liste von Spielen hat, die in den Herbst gehen. Es soll im Herbst eine Überraschung geben, welche das ist ist noch offen.

Für diejenigen, die mit der Fortsetzung nicht vertraut sind, scheint Breath of the Wild 2 die Serie auf einem viel dunkleren Weg zu führen als ihr relativ unbeschwerter Vorgänger. Leaks haben behauptet, dass das Spiel mit einigen brandneuen Ideen auf derselben Karte von BotW herumspielen wird, wobei der Spieler die Karte angeblich mithilfe einiger innovativer Mechaniken aus Ganons Klauen entfernen soll. Hoffentlich wird es auf ähnliche Weise neue Wege beschreiten wie sein exzellentes Prequel.

Breath of the Wild 2 befindet sich derzeit in der Entwicklung für den Nintendo Switch. Erst jüngstens hat sich ein bekannter Videospiele-Komponist dazu geäußert. Vielleicht bringt uns Nintendo ein anderes Remake eines The Legend of Zelda-Spiels für 2020.