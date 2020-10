Zelda: Breath of the Wild – Neues Custom Level „Wummps Wuchtwall“ in Entwicklung

The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Mod "Wummps Wuchtwall" - (C) Nintendo, Waikuteru

Waikuteru hat ein neues Custom Level namens Rückblende-Galaxie („Wummps Wuchtwall“) für The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt, dass sich jetzt in Entwicklung befindet.

Diese Mod bietet:

Einzigartige Quest

Custom Warp

Rote Münzen-Funktionalität

Hintergrundmusik der Rückblende-Galaxie

Verbessertes Kartenmodell der Rückblende-Galaxie

Korrektes Kollisions-Material (Gras, Holz, Stein, usw.)

Bald dabei:

Weitere Objekte (Items, Feinde, Fallen)

Brandneues Item: Power-Sterne!

Und mehr!

Die Rückblende-Galaxie befindet sich über dem Meer von Necluda in Ost-Necluda.

Das Custom Level für Breath of the Wild wird für Wii U, Cemu, Nintendo Switch, Ryujinx, Yuzu (alle Plattformen) verfügbar sein. Die Textausgabe findet in Englisch und Deutsch statt.

Leute können dieses Projekt auf Patreon unterstützen und erhalten exklusive Vorteile wie Early Access und die Möglichkeit, an mehreren Abstimmungen über die Mod-Projekte teilzunehmen, die die endgültige Release-Version ändern können.

Mods und Levels von Waikuteru für The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Der deutsche Modder Waikuteru ist kein Unbekannter in der Szene: er erstellte den ersten Custom Dungeon für das Nintendo Switch-Spiel, der am 22. September veröffentlicht wurde. Außerdem brachte er einen Mario Kart-Kurs in das Spiel. Wenn ihr wissen möchtet, wie man Zelda-Modifikationen erstellt, dann solltet ihr unser Interview mit dem Breath of the Wild-Modder lesen.

Alle Details zu Gameplay, Release, ersten Trailer und mehr zu Breath of the Wild 2 findet ihr natürlich hier auf DailyGame.