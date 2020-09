Advertisment

Zelda: Breath of the Wild – Erster Custom Dungeon Mod für Nintendo Switch kommt

Der The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Modder Waikuteru wird am 22. September sein erstes Custom Dungeon veröffentlichen.

von Markus

Aktualisiert: 16.09.2020 um 21:27

in Games, Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - (C) Nintendo

Der deutsche Modder Waikuteru dürfte in der Breath of the Wild-Welt bereits bekannt sein. Immerhin veröffentlichte er im August einen Mario Kart-Kurs im Nintendo Switch-Spiel. Nun meldet sich der Modder mit einem Custom Dungeon zurück. In einem Video-Teaser wird Nintendo Switch-Material gezeigt, dass aufgrund der besseren Qualität des Videos in einem Emulator abläuft. Der Name dieses Custom Dungeons lautet „Tempel des Himmelsblicks“, welcher von Zelda: Skyward Sword stammt. „Ich habe es geschafft, einen voll funktionstüchtigen Custom Dungeon für die Nintendo Switch-Plattform und allen anderen Plattformen bereitzustellen. Darunter zählen Wii U, Cemu, yuzu, Ryujinx und Nintendo Switch“, so Waikuteru. „Dieser Custom Dungeon war bereits für WIi U und Cemu verfügbar, und zuerst war „nur“ ein 3.0-Update geplant. Neben dem großen 3.0-Update ist der Dungeon aber jetzt auch für alle Plattformen erhältlich.“ Mit dem 3.0-Update kommt übrigens noch eine weitere Weltpremiere dazu: Eigene Hintergrund- und Kampfmusik in Schreinen! „Das war zuvor auch nicht möglich, weil die Musik in Schreinen als ‚hard-codiert‘ eingestuft wurde, doch ab heute ist es Realität. Übrigens gibt es jetzt HD-Texturen!“

Das Custom Dungeon für The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll ab dem 22. September über den Patreon-Channel von Waikuteru erhältlich sein und ist für die Nintendo Switch verfügbar.

