Seit seiner Ankündigung bei den Game Awards im Dezember 2017 haben wir sehr wenig von Bayonetta 3 gehört und auch eigentlich nichts davon gesehen. Platinum Games, der Entwickler, hat versichert, dass die Entwicklung gut voranschreitet. Selbst Nintendo ist guter Dinge, auch wenn Fans nicht an einen Release im Jahr 2019 glauben.

Wie sich herausstellt, müssen wir möglicherweise nicht so lange warten. Im offiziellen Nintendo Power-Podcast sprach Bill Trinen, Senior Product Marketing Manager von Nintendo of America, über Platinum Games und ihre Partnerschaft mit Nintendo, bevor er die kommende Bayonetta 3 ansprach und sagte, dass dies „früher als erwartet“ kommt – vielleicht sogar noch in diesem Jahr.

Als der kürzlich angekündigte exklusive Action-Titel Astral Chain von Platinum Games für den Switch veröffentlicht wurde, sagte Trinen:

„Das finde ich besonders gut an der Partnerschaft zwischen Nintendo und Platinum Games. Denn für mich schaue ich auf [Astral Chain] und sehe ein intensives Action-Spiel, welches man auf Nintendo-Plattformen bisher nicht oft gesehen hat.”

Zu Bayonetta 3 sagte er:

„Und natürlich ist dies ein weiteres Spiel, das vielleicht etwas früher kommt, welches die Fans später in diesem Jahr erwartet hatten.“

Nachdem Nintendo für 2019 bereits ein dicht besetztes Line-Up hat, wäre es mit diesem Titel noch stärker. Natürlich verstehen wir diese Aussage nicht zu 100% als Indiz, das Bayonetta 3 auch wirklich 2019 erscheint.