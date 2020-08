Bayonetta 3: Entwicklung läuft auf Hochtouren bei Platinum Games

Bayonetta 3 - (C) Platinum Games

Der kommende Titel von Platinum Games, Bayonetta 3, die mit Spannung erwartete Fortsetzung einer der erfolgreichsten Serien der Entwickler, hat in den letzten Monaten (Jahren) wenig Neues gebracht. Die begrenzten Informationen, die sowohl von Platinum Games als auch von Nintendo über den Titel kommen, haben sogar dazu geführt, dass Bayonetta auf Twitter angesagt ist, da sich die Fans darauf vorbereiten, dass jede neue Ankündigung ohne weitere Neuigkeiten auskommt, anstatt mehr zu enthüllen.

In einem neuen Interview, in dem sich GameXplain mit dem Schöpfer der Bayonetta-Serie, Hideki Kamiya, und dem Produzenten Atsushi Inaba zusammensetzte, haben die Fans zumindest einige Ermutigungen über die Entwicklung von Bayonetta 3 erhalten. Während sich das Interview hauptsächlich auf andere Projekte von Platinum Games konzentrierte, wie Wonderful 101 und die Möglichkeit eines Star Fox Zero Switch-Ports, kommentierte Kamiya die Entwicklung des nächsten Spiels in der Bayonetta-Serie.

Bayonetta 3: Die Entwicklung läuft… „gut“

Laut Kamiya läuft die Entwicklung „gut“, was ein ähnliches Gefühl ist, das zuvor geteilt wurde, als auf das Thema gedrängt wurde, und behauptet, dass Bayonetta 3 sich noch in der Entwicklung befindet und reibungslos funktioniert. Mit so wenigen Worten machen es Kamiyas Kommentare schwierig, genau zu bestimmen, wo sich das Spiel in der Entwicklung befindet oder wie weit es von der Veröffentlichung entfernt ist.

Als Inaba die aktuelle Entwicklung im Studio kommentierte, ging er detailliert darauf ein, wie sich die aktuelle Situation mit COVID-19 auf die Entwicklung ausgewirkt hat. Immerhin arbeiten die Entwicklerteams von zu Hause aus. Da die Entwicklung jedoch so ruhig ist und Kamiya absichtlich vage und ruhig über den Fortschritt von Bayonetta 3 ist, befürchten einige Fans möglicherweise eine Wiederholung von Scalebound. Der Titel endete in einer Absage.

Was wir bisher über das Nintendo Switch-Spiel wissen

Bis jetzt hat Platinum Games nur einen einzigen Teaser zum Spiel gezeigt. Allerdings sahen wir in diesem Teaser-Trailer kein Gameplay-Material und er wurde im Dezember 2017 veröffentlicht.

Ob das vage Interview die Fans beruhigen wird? Eher nicht. Bayonetta 3 befindet sich in Entwicklung für die Nintendo Switch. Laut einem Nintendo-Mitarbeiter soll es früher erscheinen als wir glauben. Immerhin ist diese Aussagen auch schon wieder ein Jahr (und ein paar Monate) alt.