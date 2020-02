Zelda: Breath of the Wild 2 erscheint nicht 2020, dafür aber eine Überraschung

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wird nicht 2020 erscheinen. “Was für ein Schei…”, werdet ihr jetzt denken. Nintendo kündigte auf der E3 2019 völlig überraschend einen Nachfolger zum aktuellen Zelda-Abenteuer an. Ende 2019 kamen Gerüchte auf, dass der Titel bereits 2020 für die Nintendo Switch erscheinen wird. Der bekannte Leaker “Sabi” hat nun verraten, dass der Titel nicht 2020 erscheinen wird. Stattdessen dürfen wir uns auf die Rückkehr eines großen Franchises freuen, mit dem Fans nicht gerechnet haben.

Breath of the Wild 2 ist sicherlich eines der Most Wanted-Games der Nintendo-Community. Nicht ohne Grund. Teil 1 war ein Mega-Erfolg für Nintendo und eine Fortsetzung ist mehr als verdient. Einen konkreten Release-Termin ist uns Nintendo bislang schuldig geblieben. Deswegen müssen wir auf den bekannten Insider und Treffer-Leaker “Sabi” vertrauen. Der bekannte Leaker hat nämlich aus einer sehr seriösen Quelle erfahren, dass das neue Zelda nicht dieses Jahr für die Switch erscheinen wird.

Allerdings sollen wir uns auf eine andere Überraschung freuen dürfen, mit der wir nicht gerechnet haben. Die Veröffentlichung sei für das Weihnachtsgeschäft 2020 geplant, ohne dabei weitere Details zu nennen. Da kommen mir auf Anhieb viele Titel in den Sinn. Es könnte ein neues F-Zero werden. Oder ein komplett neues Mario Kart? Ob sich die Gerüchte bewahrehiten, wird sich erst zeigen müssen. Details von Nintendo (oder eine Reaktion) liegen nämlich bislang noch nicht vor.

Alles zu Breath of the Wild 2 haben wir euch übrigens in diesem Artikel zusammengefasst.

And has instead heard of another major franchise in particular having a holiday release this year that you probably don’t expect.

I’ll have to try and follow up with the original source this or next week hopefully. I’ll post about it when I can to see what’s up. (2/2)

— Sabi (@New_WabiSabi) January 30, 2020