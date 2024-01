Nintendo: In F-Zero 99 kann man ab nun auch private Rennen stattfinden lassen!

Der Retro Battle Royale Racer F-Zero 99 hat ein weiteres Update mit sehr interessanten Inhalten bekommen. Ab nun hat man endlich die Möglichkeit private Lobbys zu erstellen. Auch beinhaltet das Update eine Anzahl von geheimen Strecken, welche laut Nintendo ab und an während des Spielens erscheinen sollen.

F-Zero 99

F-Zero 99 war eine riesige Überraschung als es letzten September erschienen ist. Seitdem hat es mehrere Updates erhalten. Allerdings ist dieser gratis Titel nun Nintendo Switch Online Abonnenten vorenthalten.

Die privaten Lobbys

Ab nun ist es möglich in jedem Spielmodus private Lobbys zu erstellen. Mit einer zu erstellenden, vierstelligen Zahlenkombination können Freunde sich zu einer privaten Lobby dazugesellen. Der einzige Haken ist, dass sämtliche Rennen die in einer privaten Lobby stattfinden, nicht in die Bestenlisten aufgenommen werden. Auch erhält man weniger EXP und auch weniger Ticketpunkte.

Skill-Level hat sich vervierfacht

Der maximale Skill-Level hat sich vervierfacht. Bisher ging er höchstens bis 99. Nun reicht er bis 399. Auch das Maximale Skill Rating hat sich von S20 auf S50 erhöht.

Additional content for F-ZERO 99 is now available for #NintendoSwitchOnline members! ➡ Secret Tracks

➡ Private Lobbieshttps://t.co/G2CbhxI3dZ pic.twitter.com/zYZCD9OYNe — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 25, 2024

F-Zeros auf der Nintendo Switch

F-Zero schien bisher immer von Nintendo vergessen worden zu sein. Wenn auch nie so ganz. Schließlich gab es Möglichkeiten die futuristischen Rennen der Zukunft stattfinden zu lassen. Mit Switch Online konnte man das allererste F-Zero auf dem Super Nintendo via dem hauseigenen Emulator spielen. Mit dem etwas teureren Upgrade namens Switch Online+ kann man sogar F-Zero X auf dem Nintendo 64 Emulator neu erleben.

Durch F-Zero entstand Mario Kart

F-Zero zählt zu den besten Rennspielen aller Zeiten und war ein Launchtitel für die Super Nintendo Konsole. Aus dessen Fortsetzung wurde übrigens das erste Mario Kart! Die Serie wurde dann erst auf dem Nintendo 64 mit F-Zero X und auf dem Nintendo GameCube mit F-Zero GX fortgesetzt. Der letzte Teil war F-Zero Climax (2004) für den Game Boy Advance welcher exklusiv nur in Japan erhältlich gewesen ist.

F-Zero war dennoch immer präsent

Auch wenn kein Spiel mehr darauf erschienen ist, so wurde das F-Zero Franchise nie ganz vergessen. So bekam die Serie mit Figuren und Strecken Cameos in diversen Titeln wie Nintendo Land, Mario Kart 8 oder Smash Bros.

Nicht das letzte Update

Nintendo hat bestätigt, dass F-Zero 99 mehrere Updates erhalten wird. Seit November gibt es auch den klassischen Race Modus, welcher sich mehr nach dem original Titel auf des S NES anfühlt. Dafür rast man darin gegen nur 20 anstatt den sonstigen 99 Kontrahenten. Seitdem hat es geheißen, dass es sich bei weiteren Updates nur noch um kleinste Verbesserungen handeln wird. Allerdings sind die privaten Lobbys, sowie geheime Strecken keinesfalls kleine Verbesserungen sondern bereichern den Titel ungemein.

Wir sind gespannt ob F-Zero 99 künftig noch weitere Updates erhalten wird und ob diese weiterhin diesen perfekten Retro Titel der Gegenwart noch besser machen werden. Bisher bedeutete jedes Update eine grandiose Verbesserung. Vielen Dank dafür Nintendo!

