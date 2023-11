Switch: F-Zero 99 erhält morgen endlich den klassischen Rennmodus!

Nintendo hat ein weiteres Update für F-Zero 99 angekündigt. Mit dem Update kommt ein Rennmodus, in welchem man endlich wie im originalen F-Zero auf dem SNES Rennen fahren kann. Das Update 1.1.0 wird morgen, dem 28.11.2023, erscheinen.

Klassischer Rennmodus!

Nintendo hat ein weiteres Update für das Nintendo Switch Online Battle Royale Rennspiel des originalen F-Zeros angekündigt. Dieses Update enthält nicht wie sonst üblich kleine Verbesserungen, welche man kaum bemerkt, sondern wird einen eigenen neuen Modus beinhalten: einen klassischen Rennmodus. Sieht ganz danach aus, als ob wir endlich wie damals futuristische Rennen gegen online Fahrer aus der ganzen Welt bestreitet dürfen. Warum ging das nicht gleich Nintendo?

Wie wird der klassische Rennmodus von statten gehen?

Mit der Ankündigung sind auch ein paar genauere Infos über den klassischen Modus verraten worden. So werden die klassischen F-Zero Rennen im selben Bildformat wie auf dem SNES stattfinden: 4:3. Die maximale Spieleranzahl wird pro Rennen 20 Fahrer betragen. Fahrtechnisch ändert sich hier, dass die neue Drehattacke und der Skyway nicht verfügbar sein werden. Auch die KO-Anzeige wird verschwinden und die Turbo Funktion wurde überarbeitet. Auch wird eine Glückskarte hinzukommen, welche die eigenen Rekorde, sowie die Fahrzeuge die hierfür gefahren worden sind anzeigen wird. Im Endeffekt wird es noch Preise für die Rekorde zu gewinnen geben.

F-Zeros auf der Nintendo Switch

F-Zero schien bisher immer von Nintendo vergessen worden zu sein. Wenn auch nie so ganz. Schließlich gab es Möglichkeiten die futuristischen Rennen der Zukunft stattfinden zu lassen. Mit Switch Online konnte man das allererste F-Zero auf dem Super Nintendo via dem hauseigenen Emulator spielen. Mit dem etwas teureren Upgrade namens Switch Online+ kann man sogar F-Zero X auf dem Nintendo 64 Emulator neu erleben.

Durch F-Zero entstand Mario Kart

F-Zero zählt zu den besten Rennspielen aller Zeiten und war ein Launchtitel für die Super Nintendo Konsole. Aus dessen Fortsetzung wurde übrigens das erste Mario Kart! Die Serie wurde dann erst auf dem Nintendo 64 mit F-Zero X und auf dem Nintendo GameCube mit F-Zero GX fortgesetzt. Der letzte Teil war F-Zero Climax (2004) für den Game Boy Advance welcher exklusiv nur in Japan erhältlich gewesen ist.

F-Zero war dennoch immer präsent

Auch wenn kein Spiel mehr darauf erschienen ist, so wurde das F-Zero Franchise nie ganz vergessen. So bekam die Serie mit Figuren und Strecken Cameos in diversen Titeln wie Nintendo Land, Mario Kart 8 oder Smash Bros.

Nicht das letzte Update

Nintendo hat bestätigt, dass es mit dem kommenden Rennmodus nicht um das letzte Update handeln wird. Allerdings wird es sich künftig nur noch um kleinste Verbesserungen halten. Mit dem klassischen Rennmodus sollte also F-Zero 99 komplett sein.

Auch wenn wir damit immer noch kein richtig neues F-Zero in den Händen halten, so hat sich nun zum Franchise F-Zero 99, welches mit dem Jahr 2023, für immer in das Vermächtnis der Reihe eingegliedert hat. Immerhin! Mögen die klassischen Rennen morgen endlich wieder beginnen.

Quelle: nintendo.co.jp