Nintendo: Ein weiterer F-Zero Klassiker kehrt auf die Nintendo Switch zurück

F-Zero: Maximum Velocity ist gestern auf der Nintendo Switch über das online Angebot zurückgekehrt. Der Titel ist im Jahr 2001 auf dem Game Boy Advance erschienen und der erste F-Zero Ableger, welcher auf einer Handheld Konsole erschienen ist.

Fernzukunft

F-Zero: Maximum Velocity spielt 25 Jahre nach dem ersten F-Zero (1990) Titel auf dem SNES. Deshalb handelt es sich hier um einen der F-Zero Teile in welchen Captain Falcon oder Samurai Goroh nicht als Fahrer vertreten sind. Auch in diesem Teil schweben die Fahrzeuge und rasen in unglaublicher Geschwindigkeit im Kreis der Kurse, welche alle eine andere Skyline haben. In jedem Rennen sind fünf Runden zu fahren. Dabei darf das Fahrzeug nicht zu hohen Schaden nehmen oder von der Strecke abkommen, weil das Fahrzeug ansonsten explodiert. Natürlich gibt es auch hier eine Boost Möglichkeit, welche das Rennen noch schneller und spannender werden lässt.

Der Trailer

Hier der Trailer zur Rückkehr der klassischen, futuristischen Rennen. Man kann darin sofort klar erkennen: Fans der ersten F-Zero Stunde, werden diesen Teil lieben!

F-Zeros auf der Nintendo Switch

F-Zero schien bisher immer von Nintendo vergessen worden zu sein. Wenn auch nie so ganz. Schließlich gab es Möglichkeiten die futuristischen Rennen der Zukunft stattfinden zu lassen. Mit Switch Online konnte man das allererste F-Zero auf dem Super Nintendo via dem hauseigenen Emulator spielen. Mit dem etwas teureren Upgrade namens Switch Online+ kann man sogar F-Zero X auf dem Nintendo 64 Emulator neu erleben. Nun gesellt sich F-Zero: Maximum Velocity auf der Nintendo Switch zum online Angebot hinzu.

Durch F-Zero entstand Mario Kart

F-Zero zählt zu den besten Rennspielen aller Zeiten und war ein Launch-Titel für die Super Nintendo Konsole. Aus dessen Fortsetzung wurde übrigens das erste Mario Kart! Die Serie wurde dann erst auf dem Nintendo 64 mit F-Zero X und auf dem Nintendo GameCube mit F-Zero GX fortgesetzt. Der letzte Teil war F-Zero Climax (2004) für den Game Boy Advance welcher exklusiv nur in Japan erhältlich gewesen ist. Dies hat sich allerdings 2023 geändert. Wir haben zwar kein richtig neues, aber eine Überarbeitung des allerersten F-Zero Titels von 1990 erhalten: F-Zero 99. Hier handelt es sich um einen Battle-Royal Titel, in welchem man sich gegen 98 andere Spieler auf den Strecken der Zukunft behaupten muss. Hierfür musste die damalige Darstellung mit in einer anderen Grafik Engine nachgebaut werden.

F-Zero war dennoch immer präsent

Obwohl viel zu lange eigene offizielle Fortsetzung erschienen war, so wurde das F-Zero Franchise nie ganz von Nintendo vergessen. So bekam die Serie mit Figuren und Strecken Cameos in diversen Titeln wie Nintendo Land, Mario Kart 8 oder Smash Bros.

Auch wenn wir damit immer noch kein richtig neues F-Zero in den Händen halten, so können wir nun wir nun F-Zero X vom Nintendo 64, das neue, eigene und durchaus gelungene F-Zero 99 als eigenständiger online Titel und nun auch F-Zero: Velocity City auf der Nintendo Switch (wieder) pielen.

Quelle: youtube.com via NintendoAmerica