Breath of the Wild 2: Ehemaliger Halo-Komponist würde gerne mitarbeiten

Halo-Komponist Marty O'Donnell würde gerne bei Breath of the Wild 2 mitmachen - (C) Nintendo, Twitter

Kyoto, Japan – Wir alle kennen die Orchester-Musik von Halo. Wir alle kennen Zelda. Was wäre, wenn der Komponist der Halo-Spiele, Martin “Marty” O’Donnell, bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 mit an Bord wäre?

Halo-Komponist wäre gerne bei Breath of the Wild 2 dabei

Der ehemalige Bungie-Mitarbeit sprach über nicht geringeres, als die Zelda-Spiele. Wie er selbst sagt hat er “alle Zeldas gespielt”. Mit dem YouTube-Kanal “The Act Man” sprach er über seine Erfahrung mit Link’s Abenteuern und wie gerne er Musik für sie komponieren würde. Natürlich nur dann, wenn ihm Nintendo die Möglichkeit dafür bieten könnte.

Martin O’Donnell begann seine Arbeit an Videospielen bereits sehr früh mit Riven (1997). Es folgte Myth II (1998) und Oni (2001). Danach komponierte er die legendäre Partitur für die Halo-Serie und schuf Musik für Bungie’s Destiny (2014), zu dem der dritte Teil, Destiny 3, bereits in Arbeit ist. Danach verabschiedete er sich und wurde Mitbegründer von Highwire Games.

Breath of the Wild 2 wird musikalisch seinen Vorgängern nicht nachstehen

The Legend of Zelda bietet jede Menge emotionale Musik-Kunstwerke. BotW2, der geplante Nachfolger der 2021 für die Nintendo Switch erscheinen soll, wird hier keine Ausnahme machen. Dennoch wird es für O’Donnell wohl keine Chance geben, selbst Musikwerke für das Action-Adventure zu schaffen. Er hat zweifellos grandiose und stimmungsvolle Musik in den Halo-Spielen vollbracht, wir denken aber nicht das man in Kyoto seine Unterstützung benötigt. Man wird seine Anerkennung in Japan schätzen, mehr aber nicht.

Alle aktuellen News zu BotW2 findet ihr auf unserer Unter-Seite, zu Nintendo‘s kommenden Blockbuster. Vor wenigen Wochen haben wir euch darüber berichtet, dass die klassichen Dungeons wieder ins Spiel zurückkehren werden. Ob und wann Ganon wieder zuschlagen wird, ist derzeit noch nicht ganz klar. Als ungenauer Release-Termin wurde 2021 genannt. Das Spiel erscheint exklusiv für die Switch.

Nintendo Switch ist derzeit äußert beliebt

Wie ihr derzeit, aufgrund der Covid-19-Pandemie und dem wahnsinnigen Erfolg von Animal Crossing: New Horizons, an eine Nintendo-Konsole kommt, erfahrt ihr auf DailyGame. Wir haben euch Alternativen gesucht und gefunden. Ansonsten seid ihr überteuerten Wiederverkäufern ausgesetzt, die ihr auf keinen Fall unterstützen solltet. Ansonsten wird sich die Angebot-Nachfrage-Situation rund um die Switch nicht erholen!