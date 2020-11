The Legend Of Zelda: Twilight Princess (HD) - ©Nintendo

Die The Legend of Zelda-Fans werden nach ihren schönsten Erinnerungen der Reihe gefragt. Egal ob die Ansicht von oben oder dreidimensional ist, welche Waffe bevorzugt wird oder was die schönste Musik von The Legend of Zelda ist. Nintendo will wissen was den Fans am meisten genossen haben.

2D oder 3D?

Der Nintendo of America Twitter Account hat bisher schon eine Menge Abstimmungen gemacht. Aber keine scheint interessanter zu sein als die Frage ob ein 2D (von oben nach unten) oder 3D Zelda besser ist. Seit dem Lieblingstitel der meisten Fans Ocarina of Time, hat Nintendo weitere 3D-Titel wie The Wind Waker oder Breath of The Wild, aber auch 2D Titel wie Phantom Hourglass und das kürzlich erst, sehr erfolgreiche Link’s Awakening Remake hervorgebracht.

Bisher scheint die Antwort eindeutig: 81.3% von über 35,000 Stimmen bevorzugen 3D. Dies könnte Nintendo für zukünftige The Legend of Zelda-Titel beeinflussen. Es ist aber wahrscheinlicher, dass Nintendo die Fans mit diversen Polls einfach bei Laune halten oder vielleicht auch nur den Nintendo Power Podcast bekannt machen will.

Welches Ocarina of Time Lied?

Neben der 2D versus 3D Frage, folgten von Nintendo of America noch zwei weitere Umfragen. Welches The Legend of Zelda – Ocarina of Time Lied eignet sich am besten zu entspannen? Dabei führt Zelda’s Wiegenlied mit 45,7%. Der Song der Zeit hat 26,9%. Während Eponas Lied 23,8% Stimmen erhalten hat. Die Hymne der Sonne hat im Gegensatz zu den anderen sonst nur schlappe 3,7% erhalten. Sämtliche Nintendo Franchises wie beispielsweise die Musik der Super Mario Reihe oder The Legend of Zelda Reihe verfügen überhaupt über herausragende Kompositionen. Schwert oder Pfeil und Bogen? Die andere Frage war ob die Fans es praktischer finden Hyrule mittels Schwert oder Bogen von Ungeheuern zu befreien. Natürlich wäre das Masterschwert nie aus Links Händen wegzudenken. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass das Schwert mit 69,7% gewählt worden ist. Mit der Umfrage könnte Nintendo eventuell durch die Blume gefragt haben ob Fans ein Port oder Remake von Link’s Crossbow Training wiedersehen wollen. Die Erwartungen des nächsten The Legend of Zelda Titels sind sehr hoch gesteckt, während Fans geduldig auf die Fortsetzung von Breath of the Wild warten. Das 3D-Epos muss nämlich mit seinem Vorgänger mithalten können. Dieser Titel scheint nämlich das „Spiel seiner Generation“ zu sein und wird als eines der besten The Legend of Zelda Titel der Reihe diskutiert. Aber auch 2D-Zelda Titel sind großartig. Angefangen mit The Legend of Zelda (1986). Der Spaß der das The Legend of Zelda-Franchise uns bisher brachte ist sehr umfangreich und diese Umfragen von Nintendo erinnern uns wieder daran.

