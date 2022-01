Zelda: Ocarina of Time in der Unreal Engine 5 zeigt wunderschönen “Lake Hylia”

The Legend of Zelda: Ocarina of Time in der Unreal Engine 5. - Bildquelle: YouTube / RwanLink

Könnt ihr euch an das Unreal Engine 5-Video von ‘RwanLink’ aus dem vergangenen Dezember erinnern? Das Video hat nicht nur bei uns, sondern auch auf YouTube eingeschlagen, immerhin hat auf der Video-Plattform bereits mehr als 1 Million Aufrufe seit Anfang Dezember 2021 erreicht! Und natürlich viele The Legend of Zelda-Fan-Herzen (insbesondere Fans für ein echtes Ocarina of Time-Remake) höher schlagen lassen.

Das von RwanLink erstellte Video in der Unreal Engine 5 sah nicht nur wunderschön aus und hat viel Zustimmung erhalten, es hat den Ersteller auch dazu ermutigt weiterzumachen.

Was sollte man sich von diesem Zelda Ocarina of Time-Fan-Remake erwarten?

Wie bei den meisten Unreal Engine 5-Fan-Remakes arbeitet daran meist nur eine Person. Damit sollte sich niemand ein “Remake” erwarten, dass mit großen Entwicklerstudios mithalten könnte. Trotzdem bietet uns dieses Video eines Zelda-Fans die Möglichkeit zur Vorstellung, wie ein modernes Zelda-Spiel mit modernster Grafik-Technologie aussehen könnte.

Auf YouTube beschreibt RwanLink das Fan-Remake-Video zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time mit folgenden Worten:

“In dieser neuen Folge von Zelda [Ocarina of Time] Next Gen habe ich den berühmten Lake Hylia nachgebildet.

Dieser See ist wunderschön und voller Geheimnisse, also wollte ich dieses Gefühl nachempfinden, indem ich mir vorstellte, wie er mit dem Bild eines Films aussehen könnte. Das Ziel dieser Serie ist es, diese unterschiedlichen Umgebungen mithilfe der Unreal Engine 5 so neu zu erfinden, als ob sie im wirklichen Leben existieren, und auch allgemein ein besserer Künstler zu werden. Als Regisseur plane ich auch, jedem von ihnen einen Film zu präsentieren. Obwohl ich kein Spieleentwickler bin, nehme ich mir auch die Zeit, zu lernen, wie man einen spielbaren Charakter programmiert, und zeige Ihnen diese Umgebungen aus der Perspektive einer dritten Person.”

Das Fan-Video sieht wirklich umwerfend aus und sollte für echte Zelda-Fans ein Leckerbissen sein.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien erstmals am 11. Dezember 1998 (PAL-Release) für die Nintendo Switch. Es gilt als eines der besten Videospiele aller Zeiten.

