Zelda-Fan-Remake in der Unreal Engine 5 sieht unglaublich aus

Wer The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf der Nintendo 64 gespielt hat, würde sich ein zeitgenössisches Remake wünschen. RwanLink, ein Fan, teilte auf YouTube ein unglaubliches Video, das zeigt, wie eine Next-Gen-Version des Zelda-Spiels in der Unreal Engine 5 aussehen könnte. Das Fan-Remake sieht umwerfend aus und sollte von allen Fans des Spiels gesehen werden.

In diesem Video steuert RwanLink den Recken Link, um das Dorf Kakariko zu erkunden. Dabei werden im Video die neuen Funktionen der Unreal Engine 5 gezeigt. RwanLink hat beispielsweise globales Echtzeit-Beleuchtungslumen und die leistungsstarke Nanite verwendet.

Was dem Fan-Programmierer auf jeden Fall gelungen ist: Der Kunststil von Ocarina of Time wurde beibehalten. Und es sieht so gut aus, wie die meisten Spiele der aktuellen Generation. Was man natürlich bedenken sollte: All das hat eine Person alleine erstellt.

Der einzige Wermutstropfen, nachdem man sich das etwas über 9 Minuten lange Video angesehen hat ist, dass Spiel wird so nie erscheinen. Natürlich besitzt Nintendo die Rechte am Spiel und daher kann man nur das Video genießen, aber nie diese Tech-Demo.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Ein Fan-Liebling für inoffizielle Unreal Engine-Remakes

Das ist nicht das erste Video, dass wir auf YouTube sehen, dass jemand Ocarina of Time in der Unreal Engine “nachgebaut” hat. Zumindest teilweise. Anfang des Jahres versuchte sich jemand bereits daran und veröffentlichte ein Video des Spiels, dass in der Unreal Engine 4 gebaut wurde.

Sogar in Minecraft wurde bereits ein Remake von Ocarina of Time erstellt. Das ging sogar soweit, das Gegenstände, Bosskämpfe und vieles mehr hinzugefügt wurde. Das geht soweit, dass er seit 2013 daran bastelt. Man kann es sogar kostenlos herunterladen, wenn man Minecraft besitzt.

Wer The Wind Waker in der Unreal Engine sehen möchte, dem kann man das Video von Vitor Maccari ans Herz legen. Der Ausblick auf ein “Next-Gen-Wind Waker” ist zwar nur von kurzer Dauer, dafür aber umso beeindruckender.