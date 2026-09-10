Hyrule Warriors für Switch 2: Definitive Edition wird 2027 ein großes Upgrade erhalten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bekommt mehr als sechs Jahre nach seinem ursprünglichen Release eine eigene Version für Nintendo Switch 2. Die Definitive Edition erscheint am 25. Februar 2027 und soll vor allem eines der größten Probleme des Originals endgültig beseitigen: die Performance.

Nintendo verspricht auf der offiziellen Produktseite eine höhere Auflösung und flüssigere Darstellung. Konkrete Werte zu Auflösung oder Bildrate nennt das Unternehmen bislang nicht. Gerade bei Zeit der Verheerung ist das interessant. Die Switch-Version zielte ursprünglich auf etwa 30 FPS, konnte in größeren Schlachten aber deutlich darunter fallen. Im Koop-Modus wurde es teilweise noch problematischer. Auf Switch 2 läuft bereits die alte Switch-Version derzeit schon viel stabiler. Nintendo macht daraus jetzt eine „native Fassung“ und packt zusätzliche Inhalte dazu.

Ein neuer Schwierigkeitsgrad kommt dazu

Die Definitive Edition enthält das komplette Hauptspiel und sämtliche Inhalte des bisherigen Expansion Pass. Damit wächst die Zahl der spielbaren Charaktere von ursprünglich 18 auf insgesamt 21. Neu ist der Calamity Mode. Nintendo bezeichnet ihn als bislang schwierigste Möglichkeit, die Schlachten von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung zu spielen.

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Wer Hyrule also bereits einmal vor der Verheerung gerettet hat, bekommt zumindest einen neuen Grund für einen weiteren Durchlauf. Dazu kommt GameShare. Zwei Spieler können gemeinsam spielen, wobei nur einer die Definitive Edition besitzen muss. Das funktioniert lokal mit einer zweiten Konsole oder online über GameChat.

Dein alter Spielstand kann mitkommen

Besitzer der Switch-Version müssen ebenfalls nicht wieder komplett von vorne anfangen. Die Speicherdaten von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung lassen sich auf die Switch 2-Version mühelos übertragen.

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Wer das Original bereits besitzt, bekommt außerdem die Möglichkeit, die digitale Definitive Edition zu einem reduzierten Preis zu kaufen. Wie viel das Upgrade in Österreich kosten wird, hat Nintendo bislang nicht genannt. Wir rechnen an dieser Stelle wohl mit den „üblichen“ 10-Euro-Aufpreis. Aber bestätigt ist das nicht. Auf jeden Fall ist es kein Performance-Update das kostenlos wird.

Die alte Switch-Version bleibt auf Switch 2 weiterhin spielbar und profitiert dort ohnehin von der stärkeren Hardware. Für die höhere Auflösung, den Calamity Mode, GameShare und das komplette DLC-Paket wird allerdings die neue Definitive Edition benötigt.

Warum die bessere Performance diesmal besonders wichtig ist

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung gehörte 2020 zu den technisch auffälligeren Switch-Spielen. Schon die damalige Demoversion schwankte je nach Szene ungefähr zwischen 20 und 30 FPS. Bei vielen Gegnern und Effekten konnte die Bildrate weiter einbrechen. Besonders der Koop-Modus brachte die erste Switch stellenweise sichtbar über ihre technischen Grenzen.

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Interessanter wird sein, wie groß der Unterschied zwischen der alten Switch-Version auf neuer Hardware und der nativen Definitive Edition tatsächlich ausfällt.