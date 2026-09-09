The Apothecary Diaries: Neues Spiel schickt Maomao auf die Spur mysteriöser Flüche

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

The Apothecary Diaries bekommt ein eigenes Videospiel. Koei Tecmo und Entwickler Gust haben in Zusammenarbeit mit TOHO Games das Rätsel-Adventure The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother angekündigt.

Im Mittelpunkt steht natürlich die Apothekerin Maomao, die dieses Mal gleich zwei Serien ungewöhnlicher Vorfälle untersuchen muss. Die sogenannten „Fünf Rätsel“ und „Fünf Flüche“ sorgen im Hinterpalast, im Vergnügungsviertel und in den Straßen der Hauptstadt für Unruhe. Um die Wahrheit herauszufinden, muss Maomao Spuren untersuchen, Zeugen befragen, Informationen miteinander verknüpfen und ihr medizinisches Wissen einsetzen.

Fünf mysteriöse Rätsel erschüttern den Hinterpalast

Die Handlung setzt kurz nach Maomaos Ankunft im Hinterpalast ein. Die aus dem Vergnügungsviertel stammende Apothekerin hat dort gerade ihre Arbeit als Zofe aufgenommen, als sich Gerüchte über mehrere unerklärliche Ereignisse verbreiten.

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Ein gesichtsloser Eunuch soll gesichtet worden sein, aus einem Lagerhaus sind jede Nacht Klagen zu hören und Gewänder färben sich plötzlich tiefrot. Einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt es nicht. Gemeinsam werden sie jedoch als die „Fünf Rätsel“ bezeichnet und sorgen für zunehmende Unruhe innerhalb des Palastes.

Jinshi, der Aufseher des Hinterpalasts, beauftragt Maomao schließlich damit, den Ereignissen auf den Grund zu gehen. Dafür greift sie auf ihr medizinisches Wissen, ihre Beobachtungsgabe und ihre Erfahrung als Apothekerin zurück.

Während eines Besuchs in ihrer Heimat lernt Maomao außerdem den reisenden Schauspieler Guanyu kennen. Die beiden freunden sich an und Maomao wird zunehmend in das sehr reale Drama seines eigenen Lebens hineingezogen.

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Auf die fünf Rätsel folgen fünf Flüche

Nach der Niederschlagung der Rebellion des Shi-Clans kehrt in der Hauptstadt noch immer keine Ruhe ein. In der Burgstadt treten weitere merkwürdige Phänomene auf, die Ähnlichkeiten mit den vorherigen Rätseln im Hinterpalast besitzen. Die Bevölkerung bezeichnet diese Ereignisse als die „Fünf Flüche“.

Maomao wird erneut in die Ermittlungen hineingezogen und stößt dabei auf einen möglichen Verdächtigen. Ein maskierter Mann behauptet, der „kaiserliche jüngere Bruder“ zu sein.

Gleichzeitig verbreiten sich in der Stadt Gerüchte über einen kaiserlichen Prinzen, der als Rächer auftritt und das Unrecht am Hof wiedergutmacht. Jinshi selbst besteht jedoch darauf, dass er nicht hinter dieser Identität steckt.

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Damit rückt eine zentrale Frage in den Mittelpunkt der Geschichte: Wer ist der falsche kaiserliche Bruder und weshalb stehen die Ereignisse im Hinterpalast und in der Hauptstadt miteinander in Verbindung? Im Verlauf der Ermittlungen stößt Maomao schließlich auf ein Geheimnis, das bereits vor Jahrzehnten begraben wurde.

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Ermittlungen und Schlussfolgerungen stehen im Mittelpunkt

Spieler begleiten Maomao bei ihren Untersuchungen und müssen unterschiedliche Hinweise zusammentragen. Dafür werden Schauplätze untersucht, Zeugen befragt und gefundene Informationen im Notizbuch miteinander verknüpft.

Nicht jede Information sollte dabei automatisch weitergegeben werden. Spieler müssen entscheiden, welche Erkenntnisse sie gegenüber anderen Charakteren offenlegen. Dadurch kann Maomao Vertrauen aufbauen und zusätzliche Spuren erhalten, die sie der Lösung eines Falls näherbringen.

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Fehler können dagegen Konsequenzen haben. Falsche Antworten reduzieren die Glaubwürdigkeit von Maomao. Wiederholen sich solche Fehler, können die Ermittlungen sogar in einer Sackgasse enden.

Gesammelte Informationen können zudem bei Verhandlungen mit möglichen Tätern eingesetzt werden. Das Spiel verbindet damit die Untersuchung der Umgebung mit Befragungen und der anschließenden Schlussfolgerung aus den gesammelten Hinweisen.

Maomaos Wissen als Apothekerin wird zum Gameplay-Element

Natürlich spielt auch Maomaos Fachwissen über Medizin und Heilpflanzen eine zentrale Rolle. Während der Erkundung können Spieler Heilkräuter und andere Zutaten sammeln und daraus verschiedene Arzneien herstellen.

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Diese Medizin wird unter anderem benötigt, um Anfragen wichtiger Zeugen zu erfüllen. Dadurch greifen die verschiedenen Gameplay-Elemente ineinander: Maomao erkundet die Umgebung, sammelt Zutaten, stellt die benötigten Arzneien her und erhält im Gegenzug weitere Informationen für ihre Ermittlungen.

Welche Zutaten verwendet werden, beeinflusst sowohl den Herstellungsprozess als auch das fertige Produkt. Qualität und Vielfalt der Materialien bestimmen den Schwierigkeitsgrad des Herstellungs-Minispiels und wirken sich auf die Wirksamkeit der fertigen Arznei aus.

Wer sich weniger intensiv mit dem Herstellungsprozess beschäftigen möchte, kann auf eine Automatikfunktion zurückgreifen. Damit lassen sich hochwertige Kräuterheilmittel schneller herstellen.

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Eine neue Geschichte rund um Maomao und Jinshi

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother erzählt eine bislang unbekannte Geschichte, die verschiedene bekannte Schauplätze miteinander verbindet. Die Ermittlungen führen vom Hinterpalast über das Vergnügungsviertel bis in die Hauptstadt und drehen sich zunehmend um die Identität des geheimnisvollen Hochstaplers.

Dabei setzt das Adventure auf viele der Elemente, die auch Maomaos Rolle innerhalb der Geschichte bestimmen. Medizinisches Fachwissen, genaue Beobachtung und logische Schlussfolgerungen werden direkt in die Spielmechaniken übertragen.

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother soll Anfang 2027 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin haben Koei Tecmo, Gust und TOHO Games bislang nicht genannt.

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