Atelier Karia ist offiziell: Fans kehren nach Aladiss zurück

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

KOEI TECMO Europe und Entwickler Gust haben mit Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen den neuesten Teil der beliebten Atelier-Reihe angekündigt.

Zur Feier der Ankündigung wurde bereits ein erster Trailer veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf die neue Geschichte, die Charaktere und die Spielwelt gibt. Spieler kehren dabei auf den Kontinent Aladiss zurück, den Fans bereits aus Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land kennen.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die junge Alchemistin Karia, die unter Gedächtnisverlust leidet. Gemeinsam mit ihren Begleitern Servio Lektor und Fina Rozen begibt sie sich auf eine Reise in die geheimnisvolle Unterwelt von Aladiss. Dort versucht sie nicht nur die verborgenen Geheimnisse des Kontinents aufzudecken, sondern auch ihre eigene Vergangenheit zu entschlüsseln.

Unterstützung erhält Karia dabei von der bekannten Alchemistin Yumia Liessfeldt. Während ihrer Reise entwickelt sie ihre Fähigkeiten weiter und nähert sich Schritt für Schritt den Erinnerungen, die sie verloren hat.

Alchemie trifft auf Kulinarik

Eine der größten Neuerungen von Atelier Karia ist die ungewöhnliche Verbindung von Alchemie und Essen. Während der Erkundung können Spieler gefundene Zutaten direkt verzehren. Abhängig von der jeweiligen Zutat erhält Karia unterschiedliche Effekte.

Tierische Zutaten können beispielsweise besondere körperliche Merkmale verleihen, während speziell hergestellte Mahlzeiten nicht nur das Aussehen der Protagonistin verändern, sondern auch neue Fähigkeiten freischalten. Dadurch eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten für Kämpfe, Erkundungen und die Charakterentwicklung.

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Tiefgehende Synthese bleibt Herzstück des Spiels

Wie gewohnt steht die Alchemie im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Mithilfe eines besonderen Alchemiekessels, der tief in der Unterwelt von Aladiss entdeckt wird, können Spieler zahlreiche Gegenstände herstellen.

Das neue Synthesesystem soll Strategie und Kreativität miteinander verbinden. Durch die Kombination verschiedener Zutaten und deren Manabestandteile lassen sich Effekte gezielt beeinflussen. Dadurch entstehen zahlreiche Variationen und individuelle Herstellungsmöglichkeiten, die weit über klassische Heil- oder Kampfgegenstände hinausgehen.

Verfeinertes Kampfsystem mit mehr Kontrolle

Auch das Kampfsystem wurde weiterentwickelt. Die bereits in Atelier Yumia eingeführten Mechaniken wurden verfeinert und kombinieren weiterhin Echtzeit-Action mit strategischen Befehlsmenüs.

Spieler können Angriffe in Echtzeit parieren und gleichzeitig den Kampf durch das Anhalten der Zeit kontrollieren. So lassen sich Fähigkeiten und Gegenstände gezielt auswählen, um auf jede Situation angemessen zu reagieren. Die Verbindung aus direkter Action und taktischer Planung soll für ein abwechslungsreiches Kampferlebnis sorgen.

Erkundung und Basenbau profitieren von Alchemie

Die hergestellten Gegenstände dienen nicht nur dem Kampf. Während der Erkundung helfen sie dabei, neue Gebiete zu erreichen, versteckte Schätze aufzuspüren oder bestimmte Herausforderungen zu überwinden. Einige Objekte ermöglichen zudem das Sammeln zusätzlicher Ressourcen.

Darüber hinaus spielt Alchemie auch beim Basenbau eine wichtige Rolle. Synthetisierte Gegenstände können genutzt werden, um die Effizienz und Funktionalität eigener Einrichtungen zu verbessern und so weitere Vorteile für das Abenteuer freizuschalten.

Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen erscheint Anfang 2027 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel bietet japanische Sprachausgabe sowie deutsche, englische, französische und spanische Bildschirmtexte.

Mit einer neuen Heldin, erweiterten Alchemie-Systemen und der Rückkehr nach Aladiss setzt Gust die erfolgreiche Atelier-Reihe fort und liefert Fans einen weiteren Ausflug in eine Welt voller Erinnerungen, Geheimnisse und Entdeckungen.