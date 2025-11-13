FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE erscheint im März 2026

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Mit FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE kündigen KOEI TECMO Europe und Team NINJA die Rückkehr eines der bedeutendsten japanischen Horrorspiele an. Der offizielle Release ist für den 12. März 2026 auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC (Steam) angesetzt. Zum Start der Vorbestellungen wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in die überarbeitete Grafik, neue Features und den überarbeiteten Sound gibt.

Der zweite Teil der FATAL-FRAME-Reihe, ursprünglich 2003 erschienen, gilt als einer der atmosphärisch dichtesten Titel des Genres. Nun erlebt er ein komplettes technisches und spielerisches Remake, das die klassische Geisterfotografie neu definiert.

Überarbeitete Grafik und Sound für intensiveren Horror

Die Entwickler versprechen ein vollständig modernisiertes Erlebnis. Verfeinerte Texturen, neue Lichteffekte und ein realistisches Schatten-Rendering lassen das Dorf Minakami düsterer und bedrückender erscheinen als je zuvor. Auch der Ton wurde überarbeitet: Räumlicher 3D-Sound sorgt dafür, dass Spieler das Flüstern und die Schritte der Geister aus jeder Richtung wahrnehmen können.

Die verstörenden Erscheinungen treten jetzt noch unberechenbarer auf. Geister greifen plötzlich nach der Hand der Protagonistin oder erscheinen aus den Schatten, sobald man sich sicher fühlt. Wer nicht rechtzeitig reagiert, erleidet Geisterkraft-Schaden und wird in nervenaufreibende Kämpfe gezogen.

Die Camera Obscura ist mächtiger als je zuvor

Das Herzstück des Spiels, die Camera Obscura, wurde überarbeitet und mit neuen Funktionen erweitert. Spieler können Nachtmahre fotografieren, um sie zu schwächen oder zu bannen. Wer den perfekten Moment trifft, löst ein Todesfoto aus, das Gegner betäubt. Im sogenannten Schnappschuss-Zustand lassen sich innerhalb kurzer Zeit mehrere Fotos schießen, die hohen Schaden verursachen, Präzision und Timing sind entscheidend.

Neue Features wie Zoom, Fokus und Filter erweitern die Spielmechanik zusätzlich. Der Parasicht-Filter enthüllt versteckte Objekte oder Erinnerungen vergangener Ereignisse, während Zoom-Angriffe aus der Distanz oder Mehrfachtreffer ermöglichen.

Neue Spielfunktionen und Belohnungen für Fans

Auch die Beziehung zwischen den Zwillingen Mio und Mayu spielt wieder eine zentrale Rolle. Spieler können nun Mayus Hand halten, um Heilung und Geisterkraft zu regenerieren – doch wer nicht aufpasst, riskiert, dass Mayu stolpert und zur Zielscheibe wird.

Sammler dürfen sich zudem über Anhänger mit speziellen Effekten freuen, die sich im Verlauf erweitern lassen. Für Vorbesteller gibt es exklusive Boni wie Katzenohren, Geisteranhänger oder die klassischen Roter-Schmetterling-Kostüme aus dem Original.

Das Spiel erscheint mit japanischer Sprachausgabe und mehrsprachigen Texten, darunter Deutsch, Englisch und Französisch.

