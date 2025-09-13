Horror-Klassiker Project Zero 2: Crimson Butterfly feiert sein Comeback

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Fans von klassischen Survival-Horror-Spielen haben Grund zur Freude: Publisher Koei Tecmo und Entwickler Team NINJA haben ein vollständiges Remake von Project Zero 2: Crimson Butterfly angekündigt. Das Spiel erscheint Anfang 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC über Steam.

Ursprünglich im Jahr 2003 veröffentlicht, gilt Project Zero 2: Crimson Butterfly als einer der bekanntesten Teile der japanischen Horror-Reihe. Im Zentrum der Geschichte stehen die Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura, die einem geheimnisvollen Dorf begegnen, das von rachsüchtigen Geistern heimgesucht wird. Die düstere Atmosphäre, das unheimliche Setting und die tiefgehende Story machten den Titel damals zu einem Kultklassiker.

Das Remake bringt diese Elemente zurück und hebt sie gleichzeitig auf ein neues Niveau. Alle Grafiken wurden vollständig überarbeitet, die Audioqualität verbessert und die Steuerung modernisiert. Auch das Gameplay hat Erweiterungen erhalten. Herzstück bleibt die ikonische Camera Obscura, ein Gerät, das übernatürliche Erscheinungen sichtbar macht und die einzige Waffe gegen die Geister darstellt. Neu hinzu kommt die Mechanik „Händchenhalten mit Mayu“. Sie verstärkt die emotionale Bindung zwischen den Schwestern und spielt eine zentrale Rolle bei Erkundung und Kampf.

Die Rückkehr des verbotenen Rituals

Die Geschichte beginnt, als Mio und Mayu einen Ort aus ihrer Kindheit besuchen, der bald einem Staudammprojekt weichen muss. Dort begegnet Mayu einem scharlachroten Schmetterling, der sie in ein verlassenes Dorf lockt, einen Ort, der aus den Karten verschwunden ist und nur noch in Legenden existiert.

Im Dorf selbst regiert die ewige Nacht. Die Geister, die dort verweilen, suchen nach Zwillingen, die einst einem grausamen Ritual entkamen. Auf der Suche nach ihrer Schwester enthüllt Mio Stück für Stück die Wahrheit hinter dem „verbotenen Ritual, das niemals bezeugt werden darf“.

Das Remake von Project Zero 2: Crimson Butterfly verspricht, den Horror der Vorlage mit moderner Technik und neuen Mechaniken noch intensiver erlebbar zu machen. Für Fans des Genres könnte es eines der spannendsten Horror-Highlights des Jahres 2026 werden. Das nun nach Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers und Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis auch Crimson Butterfly ein Remake erhält, zeigt deutlich wie Erfolgreich das Franchise auch heutzutage noch ist.

Da auch Silent Hill 2 als erstes ein Remake bekommen hat, bevor an Silent Hill 1 gedacht wurde, habe ich auch bei Project Zero noch große Hoffnung, dass wir zu Teil 1 und Teil 3 ebenfalls eines Tages noch ein Remake erhalten werden.

