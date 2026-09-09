Atelier Karia hat einen Release-Termin: Das neue RPG erscheint im Februar 2027

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Koei Tecmo und Entwickler Gust haben den Veröffentlichungstermin für Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen bekannt gegeben.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die an Amnesie leidende Alchemistin Karia. Gemeinsam mit Servio Lektor, Fina Rozen und der ebenfalls alchemistisch begabten Yumia Liessfeldt begibt sie sich auf eine Reise durch die geheimnisvolle Unterwelt von Aladiss. Dabei versucht Karia nicht nur, deren Geheimnisse zu entschlüsseln, sondern auch mehr über ihre eigene verlorene Vergangenheit herauszufinden.

Während ihrer Reise begegnet die Gruppe weiteren Charakteren. Dazu gehört Noelk Schreiber, ein distanzierter Inspektor des „Eustellan Bureau of Alchemical Relic Control“. Ebenfalls vorgestellt wurde Celes, die zunächst ruhig und gefasst erscheint, allerdings auch eine eigenwillige Seite besitzt.

Gemeinsam mit ihren Gefährten erkundet Karia die Unterwelt von Aladiss und versucht herauszufinden, welche Geheimnisse sich dort verbergen. Neben Entdeckungen soll dabei auch die persönliche Entwicklung der Charaktere eine wichtige Rolle spielen.

Mit Yumia Liessfeldt kehrt zudem eine bereits bekannte Alchemistin zurück und wird Teil von Karias Gruppe.

Acht Style Changes verändern Karias Fähigkeiten

Eine der neuen Gameplay-Mechaniken sind die sogenannten „Style Changes“. Karia kann dadurch neue Kräfte erwecken, wobei sich nicht nur ihr Erscheinungsbild verändert. Jeder Stil beeinflusst auch ihren Kampfstil und kann gezielt an unterschiedliche Situationen angepasst werden.

Insgesamt soll es acht verschiedene Stile geben. Diese werden im Verlauf der Hauptgeschichte sowie durch das Einnehmen bestimmter Mahlzeiten freigeschaltet. Zwei davon hat Gust mit „Ignis“ und „Mermaid“ bereits genauer vorgestellt.

Mit dem Ignis-Stil kann Karia das Element Feuer einsetzen. Dadurch steigt ihre Angriffskraft und ihre Fähigkeiten verursachen Feuerschaden. Die zusätzlichen offensiven Möglichkeiten haben jedoch einen Preis: Karias Verteidigung sinkt und sie wird anfälliger für Eisangriffe.

Der Mermaid-Stil konzentriert sich dagegen auf Eismagie. Karias magischer Schaden erhöht sich, während ihre physische Angriffskraft reduziert wird. Gleichzeitig steigt ihre Anfälligkeit gegenüber Feuerangriffen.

Stilwechsel helfen auch bei der Erkundung

Die Style Changes sind nicht ausschließlich für Kämpfe gedacht. Einmal freigeschaltete Stile können durch den Verzehr bestimmter Gegenstände aktiviert und anschließend auch während der Erkundung eingesetzt werden.

Dadurch erhält Karia neue Möglichkeiten, sich durch die Spielwelt zu bewegen. Bestimmte Fähigkeiten erlauben es ihr beispielsweise, während eines Sprints Hindernisse zu durchbrechen oder sogar über Wasser zu laufen.

Ergänzt wird das System durch die neuen „Interactive Field Actions“. Dabei können Gegenstände direkt zur Interaktion mit der Umgebung eingesetzt werden. Karia kann Objekte werfen, um Zutaten einzusammeln, Hindernisse aus der Entfernung zu zerstören oder Gegner zu verletzen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Elemente öffnen neue Wege durch Aladiss

Eine weitere Rolle bei der Erkundung spielen die Elemente Feuer, Eis, Elektro und Luft. Dafür stehen die Gegenstände Flamme, Lehrune, Plajig und Luft zur Verfügung. Werden sie an bestimmten Orten eingesetzt, können damit Mechanismen aktiviert und Hindernisse auf unterschiedliche Weise überwunden werden.

Welche Reaktion ausgelöst wird, hängt vom verwendeten Element ab. Dadurch sollen Spieler mit verschiedenen Möglichkeiten experimentieren können, um neue Wege durch die Umgebung zu finden.

Das System beeinflusst zudem die Beschaffung von Zutaten. Durch die sogenannte „Elementare Veränderung“ kann der Einsatz von Elementar-Gegenständen an bestimmten Sammelpunkten verändern, welche Zutaten dort gefunden werden. Damit wird die Erkundung direkt mit dem Alchemie-System verbunden.

Große Gegner erfordern zwei unterschiedliche Teams

Auch das Kampfsystem erhält zusätzliche strategische Elemente. Bei Auseinandersetzungen mit besonders großen Gegnern müssen Spieler zwischen einem Frontteam und einem Angriffsteam wechseln.

Das Frontteam tritt dem jeweiligen Gegner direkt gegenüber. Das Angriffsteam nutzt dagegen die Umgebung, um Unterstützung zu leisten. Dafür stehen unter anderem Strukturen wie Unterstände, Schallkanonen und Gegenstandswerfer zur Verfügung.

Während der Auseinandersetzungen müssen verschiedene Missionsziele erfüllt werden. Diese unterteilen sich in Haupt- und Nebenziele. Erfolgreich abgeschlossene Ziele können die Moralanzeige des Gegners reduzieren und der eigenen Gruppe einen Vorteil verschaffen.

Besonders die Nebenziele dürfen dabei nicht unterschätzt werden. Sie ermöglichen zusätzliche Unterstützung durch die Strukturen in der Umgebung und schwächen gleichzeitig die gegnerische Moral. Werden sie ignoriert, erhält stattdessen der Gegner einen Vorteil. Spieler müssen deshalb entscheiden, welche Aufgaben sie während eines Kampfes priorisieren.

Alchemie bekommt ein überarbeitetes Synthese-System

Trotz der neuen Mechaniken bleibt die Alchemie ein zentraler Bestandteil von Atelier Karia. Gust hat das Synthese-System überarbeitet und setzt dabei auf eine Kombination aus Strategie und Experimentiermöglichkeiten.

Für die Herstellung von Gegenständen verwenden Spieler einen Alchemiekessel in den Tiefen von Aladiss. Während der Synthese werden sogenannte Mana-Teile der verwendeten Zutaten auf einer Rezeptkarte miteinander verbunden. Durch bestimmte Muster lassen sich unterschiedliche Effekte freischalten.

Welche Effekte entstehen, hängt sowohl von den ausgewählten Zutaten als auch von der Art ihrer Verbindung ab. Einzelne Zutaten können unterschiedliche Formen von Mana-Teilen und damit verschiedene Effekte besitzen. Spieler können dadurch unterschiedliche Kombinationen ausprobieren und nach einer möglichst effektiven Zusammenstellung suchen.

Auch die Anordnung der Teile kann das Ergebnis eines Rezepts beeinflussen. Werden bestimmte Bedingungen erfüllt, kann die Synthese sogar zu einem vollständig anderen Gegenstand führen.

Vorbesteller erhalten zusätzliche Inhalte

Wer die Standard-Edition von Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen vorbestellt, erhält zusätzlich das „Noctrem Pioneering Preparation Set“.

Das Paket umfasst ein spezielles Kostüm für Karia sowie das exklusive Ausrüstungsteil „Training Badge“.

Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen erscheint am 25. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.