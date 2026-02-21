Nioh 3 knackt eine Million Verkäufe in Rekordzeit

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Nioh 3 hat weltweit die Marke von einer Million verkauften Einheiten überschritten. Das bestätigten Koei Tecmo und Team NINJA offiziell. Damit erreicht der dritte Hauptteil diesen Meilenstein schneller als jeder andere Titel der Reihe zuvor. Insgesamt kommt die Nioh Serie nun auf mehr als zehn Millionen verkaufte Exemplare.

Nioh 3 erschien am 6. Februar für PlayStation 5 sowie für PC über Steam. Der starke Verkaufsstart unterstreicht die anhaltende Popularität der Action RPG Reihe, die seit ihrem Debüt für anspruchsvolle Kämpfe und ein düsteres Samurai Setting bekannt ist.

Historische Epochen im offenen Spielfeld

Inhaltlich versetzt Nioh 3 die Spieler in die Rolle von Tokugawa Takechiyo, dem designierten Shogun der Edo Zeit. Im Zentrum der Handlung steht der Konflikt mit seinem jüngeren Bruder Tokugawa Kunimatsu, der von Eifersucht getrieben wird. Beseelt von einer finsteren Macht führt er eine Armee von Yokai an und stürzt Japan ins Chaos.

Unterstützt von der mysteriösen Kraft des Schutzgeistes Kusanagi überwindet Takechiyo die Zeit, um das Land zu retten und seinen rechtmäßigen Platz als Shogun einzunehmen. Die Geschichte entfaltet sich über mehrere historische Epochen hinweg. Spieler erkunden unter anderem die Burg Edo, die Totomi Region zur Zeit der Streitenden Reiche, Kyoto während der Heian Epoche sowie erstmals die Bakumatsu Zeit.

Jede Epoche wird als weitläufiges offenes Feld dargestellt. Die unterschiedlichen Regionen bieten eigene visuelle Identitäten und erlauben eine freiere Erkundung als in früheren Serienteilen. Damit erweitert Nioh 3 seinen strukturellen Rahmen deutlich.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Zwei Kampfstile für maximale Flexibilität

Eine der zentralen Neuerungen ist die Einführung von zwei frei wechselbaren Kampfstilen. Der Samurai Stil orientiert sich am klassischen, realistischen Kampfsystem der Reihe. Neu ist ein System für Kampfkunst Fertigkeiten, das zusätzliche Tiefe in die Entwicklung der Fähigkeiten bringt. Ergänzt wird dies durch eine neue Abwehrmechanik, mit der Angriffe im letzten Moment geblockt werden können.

Der Ninja Stil setzt hingegen auf Geschwindigkeit und Mobilität. Spieler können schnelle Ausweichmanöver durchführen, Luftangriffe einsetzen und verschiedene Ninjutsu Techniken nutzen, um Gegner auf Distanz zu halten. Eine Nebel Technik erzeugt nach Angriffen ein Nachbild, das Feinde kurzzeitig irritiert. Hinzu kommt eine spezielle Ausweich Technik, um gegnerischen Schlägen im letzten Augenblick zu entgehen.

Durch den nahtlosen Wechsel zwischen beiden Stilen entsteht ein dynamisches Kampfsystem, das taktische Anpassung belohnt. Der starke Verkaufsstart zeigt, dass diese Mischung aus historischer Erzählung, offener Struktur und anspruchsvoller Action beim Publikum ankommt.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!