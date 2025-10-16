Kontroverser Xbox-Pionier und Dead or Alive-Erfinder Itagaki ist gestorben

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Der Gründer des japanischen Studios Team Ninja, Tomonobu Itagaki, ist mit 58 Jahren gestorben. Das wurde auf seinem Facebook-Account bekanntgegeben (via Xbox Era). Mit Publisher Koei Tecmo schuf Itagaki das Fighting-Franchise Dead or Alive und für Microsoft übernahm sein Studio den ursprünglich Xbox-exklusiven Reboot von Ninja Gaiden.

Beide Serien zählten für viele Fans zu den besten Action-Spielen ihrer Generation – das knallharte Ninja Gaiden Black war einer der größten Kritikerlieblinge auf der ersten Xbox, neben Granden wie Halo und GTA (via Metacritic). Allerdings erregte der Studiogründer auch oft Aufsehen mit Kontroversen und Krawall.

Werbung

Mit Tekken-Produzent Harada zettelte Itagaki in Interviews etwa Streits an, um Werbung für seine Spiele zu machen. Später hat er sich laut dem Tekken-Urgestein entschuldigt und mit ihm versöhnt (via The Gamer). Harada zeigte sich auf seinen Tod betroffen: “Es ist kaum zu glauben, aber Itagaki-san … mein Senior aus der Universität und mein Rivale als Schöpfer ist verstorben”, heißt es in seinem Tweet. “Hast du nicht gesagt, dass du mich eines Tages besiegen würdest? […] Ehrlich gesagt… bin ich wirklich deprimiert.”

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Turbulente Geschichte rund um Tomonobu Itagaki

2008 verließ der Dead or Alive-Erfinder Team Ninja und klagte Publisher Koei Tecmo wegen vermeintlich nicht bezahlter Abschlussprämien und unangemessener Äußerungen des Firmenpräsidenten ihm gegenüber (via gamesindustry.biz). Kurz davor erschienen Berichte, denen zufolge Itagaki in Japan sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Ein Gericht befand ihn für unschuldig (via Ars Technica).

Werbung

Außerhalb von Tecmo schaffte Itagaki den Anschluss nie mehr ganz. Nach seinem Ausstieg stampfte er Valhalla Games aus dem Boden, das den Shooter Devil’s Third für THQ produzieren sollte. Nachdem der Publisher in Konkurs ging, belebte Nintendo den Titel wieder, der 2015 exklusiv für die Wii U veröffentlicht wurde. Sichtlich von Entwicklungsproblemen geplagt, wurde Devil’s Third zu einem der am schlechtesten bewerteten Nintendo-Spiele überhaupt. 2021 löste sich Valhalla auf.

Zuletzt wurde unter seinem Namen ein neues Studio angekündigt, das ein MMO mit den kontroversen NFTs (Non-Fungible Tokens) entwickeln sollte, das jedoch nicht mehr erschienen ist (via Siliconera).

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 2 + 5? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Fragen & Antworten