FATAL FRAME 2: Crimson Butterfly REMAKE im Test: Ein Zwilling kommt selten allein

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

FATAL FRAME 2: Crimson Butterfly REMAKE ist, wie der Name schon sagt, eine Neuauflage des beliebten Spiels Project Zero 2: Crimson Butterfly von 2003. Die Fatal Frame, oder in der EU lange bekannt als Project Zero, erfreute sich bei vielen Horror-Fans großer Beliebtheit. Irgendwann wurde es allerdings recht ruhig um die Reihe, nachdem die Titel vorwiegend nur noch für Nintendo-Konsolen rauskamen.

Jetzt haben sich Koei Tecmo und Team Ninja daran gemacht, der Reihe neues Leben einzuhauchen. Den Anfang machte Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers, welches 2021 auf PC und anderen Plattformen erschien. Danach folgte Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis im Jahr 2023. Damit wurden Teil vier und fünf neu veröffentlicht. Für den beliebtesten Teil des Franchises entschied man sich aber für ein komplettes Remake. Die Frage ist nur: Wie ist es gelungen?

Zwillingsschwestern im verfluchten Dorf

Die Story dreht sich um die Zwillingsschwestern Mayu und Mio, wobei wir die Steuerung von Mio übernehmen, dem jüngeren Zwilling. Mayu wird von einem roten Schmetterling nach Minakami Village gelockt. Ein Ort, der von der Karte gewischt wurde, nachdem dort ein Massaker stattfand. Wer nun das Dorf betritt, kann es nie wieder verlassen und wird in ewige Nacht gehüllt.

Anfangs bewegen sich die Schwestern gemeinsam umher, doch schnell trennt sich Mayu von Mio und natürlich geht Mio auf die Suche nach ihr. Dabei muss sie sich ihren Weg durch das Dorf bahnen, das gar nicht mal so klein ist. Zudem wandern überall Geister und gefährliche Nachtmahre umher.

Zwischen schönem Remake und fragwürdigem Filter

Die Grafik des Spiels ist toll. Auf dem PC gibt es da an sich echt nichts zu meckern. Das Remake reiht sich sehr stark in den visuellen Stil ein, den wir schon von Priesterin des schwarzen Wassers und Die Maske der Mondfinsternis kennen. Die Reihe hat einfach diesen gewissen Stil, ihre Charaktere zu designen, dass man direkt auf Anhieb erkennt, um was für ein Game es sich handelt. Wer sich für die Grafik auf den Konsolen interessiert, sollte einmal in den Grafikvergleich reinschauen.

Allerdings muss ich ehrlich sagen: Was sollte das mit der Filmkörnung? Als ich angefangen habe zu spielen, hatte ich diesen Filter über dem Bild, der aussah, als wäre mein Bildschirm total zugestaubt, nur dass er das nicht war. Die ersten drei Stunden habe ich gedacht, dass das ein Darstellungsfehler ist, bis ich in den Einstellungen die Filmkörnung gefunden und ausgestellt habe. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Der Filter sieht einfach nicht gut aus und ich konnte ihn auch nicht richtig ausblenden beim Spielen.

Es lohnt sich allgemein, vor dem Spielen in die Einstellungen zu schauen. Manche Sachen können nur über das Titelmenü angepasst werden, aber nicht ingame.

Technische Umsetzung auf dem PC

Das Game läuft an sich sehr flüssig, wobei man sagen muss, man kann nur in 30 FPS oder 60 FPS spielen. Die 60 FPS konnte es solide halten und ist nur in den Zwischensequenzen runter auf 30 FPS. Das ist natürlich an sich echt schade, dass das so gelockt ist. Selbst für ein Remake.

Soweit ich mich zurückerinnern kann, haben sie mit dem Remake die Story auch sehr gut nachverfolgt und natürlich zeitgemäßer angepasst. Es wurden natürlich auch neue Elemente eingefügt. Darunter zum Beispiel, dass Mio mit Mayu Händchen halten kann. So bewegen die beiden sich zusammen und Mio kann dabei ihre Gesundheit und Willenskraft wieder aufladen, ohne zu einer Speicherlampe eilen zu müssen oder Items einzusetzen. Zudem müssen wir Mayu aktiv vor den Angriffen der Nachtmahre beschützen.

Die Kamera als Waffe gegen die Geister

Kämpfen können wir mit der Kamera Obscura, dem Dreh- und Angelpunkt aller Fatal-Frame-Spiele. Sie ist einer der Gründe, warum das Franchise so erfolgreich war. Bis dahin hatte man typische Waffen, um sich zu wehren, doch hier führte man eine Kamera ein, mit deren Fotos man die bösen Geister bekämpfen konnte. Und das ist auch im Remake so.

Wir haben verschiedene Filme, die wir einlegen können, wobei wir vom schwächsten unendlich viele Schüsse haben, sodass uns nie die Munition ausgeht. Allerdings habe ich über den Verlauf der Story nur selten wirklich einen Engpass gehabt. Die Verteilung neuer Filme wurde sehr großzügig von den Entwicklern verteilt. Teilweise muss man sie liegen lassen, da man nur eine limitierte Anzahl mit sich tragen kann.

Jeder Film funktioniert anders. Einige sind stärker im Angriff, andere wiederum laden schneller nach. Doch man kann nicht einfach drauflosschießen. Nach jedem Foto braucht die Kamera eine gewisse Zeit zum Nachladen, das gilt auch, wenn wir den Film wechseln. Doch um diese Zeit zu überbrücken, muss man sie nicht die ganze Zeit loslassen. Selbst wenn wir sie senken, um etwas herumzulaufen und dem Nachtmahr auszuweichen, lädt der Film nach.

Dazu kommen noch verschiedene Filter, die Besonderheiten mit sich bringen, und jeder Filter hat einen anderen Spezialschuss. Der Parasicht-Filter ist ideal für große Reichweiten. Das Spezialfoto ist „Blenden“. Der Standardfilter hingegen hat als Spezialfoto „Unterdrücken“, womit der Gegner zurückgedrängt werden kann. Je nach Spielstil muss man für sich austesten, was am besten funktioniert.

Zudem können wir die Kamera dank Gebetsperlen auch verbessern, wobei für die meisten Verbesserungen drei Perlen benötigt werden. Alles in einem Spieldurchlauf zu verbessern ist praktisch unmöglich. Des Weiteren sammelt ihr mit den Fotos Fotopunkte. Diese können gegen nützliche Items getauscht werden, die ebenfalls Vorteile bieten.

Geister, Geheimnisse und versteckte Inhalte

Doch wir brauchen die Obscura in FATAL FRAME 2: Crimson Butterfly REMAKE nicht nur im Kampf. Während man durch Minakami läuft, gibt es auch andere Dinge, die man fotografieren sollte. Darunter sind Gespenster, Wiedergänger und Zwillingspuppen. Gespenster bringen Fotopunkte, Wiedergänger geben dir Items und Zwillingspuppen schalten neue Items frei, gegen die ihr die Fotopunkte eintauschen könnt.

Es lohnt sich also immer, aufmerksam zu bleiben und sich genau umzusehen. Items leuchten auch von Weitem auf, aber nur, wenn ihr die Taschenlampe an habt. Was ihr nicht dauerhaft tun werdet. Denn die Nachtmahre sind überall im Dorf unterwegs und werden von der Taschenlampe und lauten Geräuschen angelockt. Da diese teilweise auch mal zu dritt unterwegs sind, kann man sich nicht immer einfach seinen Weg durchboxen. Zumindest nicht im ersten Durchlauf.

Wie wir es von der Reihe gewohnt sind, gibt es unglaublich viele Enden im Spiel. Ein Ende wird sogar nur beim zweiten Durchlauf freigeschaltet und dazu müsst ihr außerdem das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad „Alptraum“ durchspielen. Zudem gibt es einige Änderungen und teilweise auch neue Nebenquests im zweiten Spieldurchlauf.

Die Nebenquests sind oft sehr überschaubar. Einige lassen sich auch im Verlauf der Hauptstory abklappern, für andere muss man gegebenenfalls nochmal an bereits besuchte Orte zurück. Doch dank dem Parasicht-Filter könnt ihr Spuren von Geistern sehen und verfolgen. Diese bringen euch gerne mal zu spannenden Orten, die ihr für Nebenquests braucht.

Allgemein lässt sich das Village mehr oder minder recht gut durchforsten, aber viele Türen sind am Anfang versperrt. Es herrscht also durchaus eine sehr klare Gradlinigkeit. Einfach mal durch das ganze Dorf laufen ist leider nicht möglich.

Allerdings muss ich ehrlich sagen: Bei mir kam nicht ganz so der Gruselfaktor auf wie in früheren Teilen. Ich kann nicht einmal genau sagen, wieso. Dank der vielen Filme, die man überall findet, fühlte ich mich immer recht sicher. Und da man sich an den Geistern auch vorbeischleichen kann, muss man nicht unbedingt Konfrontationen suchen. Das, obwohl die Soundkulisse durchaus nicht schlecht war.

Spiel Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake Genre Survival Horror Entwickler Koei Tecmo / Team Ninja Publisher Koei Tecmo Release 12. März 2026 Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Fazit zu FATAL FRAME 2: Crimson Butterfly REMAKE

FATAL FRAME 2: Crimson Butterfly REMAKE bringt einen der beliebtesten Teile der Horror-Reihe zurück und bleibt dabei erstaunlich nah am Original. Die überarbeitete Grafik, kleinere Gameplay-Erweiterungen und das moderne Steuerungsgefühl sorgen dafür, dass sich das Spiel auch heute noch gut spielen lässt. Besonders das ikonische Kamerasystem bleibt weiterhin das Herzstück des Gameplays und sorgt für eine einzigartige Atmosphäre. Gleichzeitig merkt man dem Remake an einigen Stellen an, dass das Grundgerüst aus einem älteren Spiel stammt. Der Gruselfaktor fällt teilweise etwas geringer aus und einige Designentscheidungen wirken aus heutiger Sicht eher gradlinig. Trotzdem bleibt Crimson Butterfly ein wichtiges Kapitel der Horror-Spielgeschichte und für Fans der Reihe eine spannende Rückkehr in eines der unheimlichsten Dörfer des Genres.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!