Halo Infinite ist ein Spiel, auf das Microsoft großen Wert legt. Als Neuentwicklung des Halo-Franchises und als das Spiel, das die Xbox Scarlett als Hauptstarttitel einleitet, legt Microsoft mit diesem Projekt all seine Chips auf den Tisch. Ein All-In. 343 Industries werden bereits von Skybox Labs bei der Entwicklung des Spiels unterstützt – was den Support betrifft, nun kommt ein weiterer Name dazu.

Laut Generacion Xbox wird das Studio auch von Sperasoft unterstützt. Sperasoft hat in der Vergangenheit mit mehreren Studios an AAA-Produktionen zusammengearbeitet, von EA Sports bis hin zu BioWare. Zuletzt haben sie bei Mass Effect Andromeda mitgewirkt. Was Halo-Fans etwas beunruhigen sollte ist, dass das Studio an Andromeda’s Animationen gearbeitet hat, was beim Start des Spiels im Jahr 2017 rundweg und öffentlich kritisiert wurde.

Generacion Xbox erwähnt zwar, dass die Spanier 343 Industries mit den Animationen von Halo Infinite unterstützt, macht jedoch auch deutlich, dass der Großteil der Animationsarbeiten weiterhin vom In-House ausgeführt werden.

Halo Infinite erscheint Weihnachten 2020 für Xbox One, Xbox Scarlett und PC. Es wird auch Pre-Launch-Betas erhalten, die zuerst für Xbox One-Benutzer verfügbar sein werden.