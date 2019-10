Wii U was ein eine “fehlerhafte Fortsetzung” der Wii und führte zur Nintendo Switch, so Reggie Fils-Aime

Wii U

Nintendo ist derzeit mit dem Switch auf dem Vormarsch, einer Konsole, die auf keinen Fall aufhört sich zuverkaufen, egal auf welchem ​​Markt. In Europa, in den USA oder Japan. Überall auf der Welt funktioniert die neueste Hybrid-Konsole, die seit 3. März 2017 am Markt ist. Die Switch Lite hilft den Verkaufszahlen noch mehr, immerhin ist sie um 100 Euro billiger zu haben. Da glaubt man fast gar nicht, dass Nintendo mit der Wii U schon am Abgrund gestanden ist.

Mit der Wii U hat Nintendo einigen Spielern das Vertrauen in die japanische Kultmarke genommen. Laut dem ehemaligen Präsidenten von Nintendo of America, der inzwischen in den Ruhestand getreten ist, war dies jedoch bis zu einem gewissen Grad ein notwendiger Misserfolg. In einem Vortrag an der Cornell University (zusammengefasst von ResetEra-Benutzer Theorymon) nannte Reggie die Wii U unverblümt einen Fehler, bezeichnete sie jedoch als „Failur Forward“, da dies zu dem immens erfolgreichen Switch führte. Irgendwie halt ein Zwischending, dass nicht funktionierte, aber uns zur aktuellen Konsole brachte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Nintendo-Mann diese Meinung äußert. Vor ein paar Jahren, vor dem Start des Switch, beschrieb er die Wii U als “einen notwendigen Schritt, um zu Nintendo Switch zu gelangen”. Immerhin hat Nintendo die halbherzigen Ideen der vorherigen Konsole “verfeinert und verbessert”. Daraus entstand die aktuelle Hybrid-Konsole.

Die aktuellen Verkaufszahlen der Switch-Konsole belaufen sich bei rund 36 Millionen Stück weltweit. Die Xbox One hat man noch nicht eingeholt, diese liegt schätzungsweise zwischen 44 und 50 Millionen verkauften Einheiten. Die PS4 ist bereits über die 100 Millionen verkauften Einheiten in dieser Konsolen-Generation angelangt. Insider erwarten eine PRO-Version der Switch-Konsole für Anfang 2021, nachdem PS5 und Xbox Scarlett (Arbeitstitel) am Weg sind.