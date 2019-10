“Switch Lite” wurde für Nintendo zum Verkaufserfolg

Switch Lite

Die “Nintendo Switch Lite” hat die Konsolenfamilie zu einem riesigen Meilenstein in Europa gebracht. Die Nintendo Switch-Systeme haben inzwischen mehr als 10 Millionen Konsolen in der Region verkauft.

Nintendo teilte die Ankündigung auf Twitter mit und hob hervor, wie sich der Switch Lite maßgeblich auf den Verkauf der Hardware ausgewirkt hat. Zum Vergleich: Der Umsatz der Konsole ist gegenüber 2018 um 30% und gegenüber 2017, dem Einführungsjahr, um 40% gestiegen. Die Switch-Familie hat inzwischen weltweit 37 Millionen Einheiten verkauft.

Der Verkauf der Switch-Konsolenfamilie zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Für die nahe Zukunft sind eine Reihe wichtiger Veröffentlichungen geplant, darunter Pokemon Sword and Shield im November, Animal Crossing: New Horizons im März 2020 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Bei letzteren haben wir gerade einmal auf der E3 2019 einen Trailer gesehen. Da man dieses mal keine neue Engine baut wird es schneller erscheinen, als wir vielleicht gedacht haben.

Der Nintendo Switch Lite wurde am 20. September 2019 veröffentlicht. Ihr wollt den Unterschied zwischen Switch und Switch Lite feststellen? Kein Problem, auch solch einen Artikel haben wir im Portfolio.