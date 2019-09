Pokemon Sword and Shield zeigt zwei mysteriöse Pokemon im neuen Trailer

Pokemon Sword & Shield hat im Trailer der letzten Nacht möglicherweise mehr als nur zwei Pokemon enthüllt. Nintendo stellte einen dreiminütigen Trailer vor, in dem verschiedene neue Funktionen für Pokemon Sword und Shield vorgestellt wurden. Die kommenden Pokemon-Spiele werden später in diesem Jahr für den Nintendo Switch veröffentlicht. Während der Trailer offiziell mit zwei neuen Pokémon debütierte – Polteageist und Cromerant – entdeckten Adleraugen-Fans zwei weitere mysteriöse Pokémon im Trailer. Die erste Pokemon-Art ist in den ersten Augenblicken des Anhängers auf den Docks zu sehen, während die zweite in Cromerants Mund erscheint, wenn sie ihren Gulp Missile-Angriff anwendet.

Hier ist eine Nahaufnahme der beiden mysteriösen Pokemon-Arten:

I disagree but more importantly WHAT THE HELL IS THAT IN THE BACK? pic.twitter.com/Y59BBu7lCw

— Pehk is taking a break from the channel (@Pehk_n_Kahl) September 5, 2019