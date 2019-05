Pokémon GO war für Niantic und The Pokémon Company unglaublich erfolgreich. Daher ist es für Entwickler Game Freak durchaus sinnvoll, das beliebte Handyspiel mit der kommenden Switch-Version, Pokémon Sword and Shield, kompatibel zu machen.

Es sieht so aus, als ob wir die mögliche Kompatibilität zwischen den beiden Spielen früher als geplant herausgefunden haben. Pokémon GO-Dataminer Chrales hat das neueste Update für die mobile App entdeckt – Version 0.143.0 – und eine Zeichenfolge namens „koala_settings“ für eine separate App.

Laut der Quelle könnte der Codename „Koala“ der interne Codename von Sword and Shield sein, der der Namenskonvention entsprechen soll, die Game Freak verwendet, um jedes Spiel mit der Natur oder einem Tier zu verbinden. Die vorherige Veröffentlichung, Pokémon Let’s Go, Pikachu! & Let’s Go, Eevee! hat den Codenamen „Beluga“ (ein Wal) und einen eigenen Einstellungsbildschirm in GO, um die beiden Spiele zu verbinden.

Auf einer Pokémon-Fanpage auf Twitter wurde näher auf frühere Codenamen der Serie eingegangen:

Nombres claves de juegos de Pokémon si la filtración de hoy es correcta: – B2W2: Swan

– XY: Kujira

– ORAS: Sango

– SM: Niji

– USUM: Momiji

– Switch: Beluga Todos relacionados con la naturaleza. — Centro Pokémon 🕵️⚡ (@CentroPokemon) 14. April 2018

Angesichts des anhaltenden Erfolgs von Niantics Augmented Reality-Handyspiel scheint ein Zusammenhang mit der bevorstehenden Veröffentlichung für einen Pokémon-Titel auf der Switch durchaus realisierbar.