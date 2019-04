Share on Facebook

Die Entwicklung der aktuellen Konsolen-Generation in Zahlen. Welche Konsole führt das Rennen an? Welche Konsole konnte sich absetzen und welche hingt hinterher? Das Rennen zwischen PS4, Nintendo Switch und Xbox One ist alles andere als ausgeglichen.

VGChartz.com hat die Verkaufszahlen der PS4, Nintendo Switch und Xbox One verglichen. Als Vergleichszeitraum für 2019 werden weltweite Charts vom Zeitraum 5. Jänner bis 13. April hergenommen.

Hier der aktuelle Trend:

Die PlayStation 4 konnte sich bisher in diesem Jahr 3,492 Millionen Mal weltweit verkaufen. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Konsole 822.249 verkaufte Einheiten eingebüßt, dass entspricht 19,1%.

Die Xbox One konnte sich bisher in 2019 1,072 Millionen Mal weltweit verkaufen und musste 350.379 Einheiten einbüßen. Das entspricht einem Minustrend von 24,6%.

Die Nintendo Switch ist heuer, weltweit gesehen, die klare Nummer 1. Die Hybrid-Konsole von Nintendo konnte sich bisher 3,896 Millionen Mal verkaufen und ist damit stärker als die PS4, jedoch nicht so stark wie die Sony-Konsole letztes Jahr zum Vergleichszeitraum. Jedoch konnte sich die neueste Nintendo-Konsole gegenüber dem Vorjahr um 28,8% stärker verkaufen. Vergleicht man die Verkaufszahlen von 2019 mit jenen von 2017, dann bekommt man ein sattes Plus von 46,5%.

Marktanteile:

Führte die PS4 im Jahr 2018 noch ganz klar mit 49,2%, so musste sie anhand der aktuellen Verkaufszahlen im Jahr 2019 fallen. Nur mehr 41,3% aller Konsolen-Verkäufe entfallen auf PS4 und PS4 Pro. Die Xbox One ist abgeschlagen bei 12,7%. Die Nintendo Switch führt natürlich das Ranking an mit 46%.

In der gesamten Lebensspanne aller drei Konsolen führt – ganz klar – die PS4 mit 55,7% oder 95,11 Millionen verkauften Konsolen. Dahinter die Xbox One mit 24,8% oder 42,32 Millionen verkauften Einheiten der Microsoft-Konsole.

Die Nintendo Switch holt auf und liegt schon bei 19,5% bzw. 33,38 Millionen verkauften Hybrid-Konsolen.