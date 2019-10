Verkaufszahlen im Vergleich: PS4 vs. Xbox One vs. Nintendo Switch

Switch vs. PlayStation 4 vs. Xbox One

Es wird wieder einmal Zeit sich die aktuellen Verkaufszahlen der PlayStation 4, Xbox One und Switch anzusehen. Die Zahlen basieren auf weltweite Verkaufszahlen in der Lebenszeit der Konsole. Dabei muss man bedenken, dass die Nintendo Switch 4 Jahre später als Xbox One und PS4 auf den Markt erschienen ist.



Unser letztes Update der “Verkaufszahlen im Vergleich” war vor dem Sommer. Genauer gesagt im Juli 2019. Daher im Oktober ein Überblick vor dem Weihnachtsgeschäft, dass bekanntlich das Hauptgeschäft darstellt. Nachdem Sony seine PS5 vor wenigen Tagen bestätigt hat und Microsoft bereits auf der E3 2019 mit einigen Details zur Xbox Scarlett die Show dominiert hat, werden sich PS4 und Xbox One wohl gegen die Nintendo Switch nicht durchsetzen. Seit den Ankündigungen für die nächste Konsolen-Generation sind nämlich die Verkäufe der PS4 gesunken und Sony hat seine Ziele herabgesetzt. Nintendo hat mit der “Lite-Version” seiner Switch die letzten Wochen einen Extra-Schub erhalten. Allerdings sehen wir noch nicht viel davon im aktuellen Ranking, weil diese Zahlen bis 21. September 2019 von VGChartz.com erhoben wurden.

Sony PlayStation 4 + PS4 PRO

Aktuell hat Sony mit seiner PS4 (noch immer) einen Marktanteil über 55%. Die 2013 erschienene Konsole konnte sich in Summe mehr als 100,3 Millionen Mal verkaufen. Ob die PS4 die PS2 noch einholen wird? Immerhin konnte sich die zweite Ausgabe der PlayStation beinahe 158 Millionen Mal verkaufen. DVD-Player sei Dank. Die allererste PlayStation-Konsole, die PS one, hat man bald eingeholt. Die Lebenszeit-Verkaufszahlen der PS one beträgt 104,25 Millionen Stück. Bis Weihnachten ist das für die PS4 locker drin. Immerhin konnte man die letzen 3 Monate über 3 Millionen Konsolen verkaufen.

Microsoft Xbox One + Xbox One X

Ob die Verkaufszahlen wirklich stimmen ist fraglich. Einige Länder veröffentlichten Verkaufs-Zahlen zur Xbox One. Microsoft selbst tut das schon lange nicht mehr. Daher ist es umso spannender, wenn es eine “vernünftige” Verkaufszahl gibt. Unsere Quelle weist noch immer die 44 Millionen verkauften Konsolen aus wie noch im Juli 2019. Ob die Verkaufszahlen wirklich zum Erliegen gekommen sind traue ich mich nicht sagen. Der Marktanteil gegenüber PS4 und Switch liegt bei den Xbox One-Systemen bei 23,8%. Aktuelle Verkaufsprognosen sprechen von ca. 50.000 verkauften Konsolen im Monat. Vielleicht tut sich deswegen bei den Kommastellen nicht mehr viel. Die PS4 verkauft sich im Gegensatz welweit 4 mal mehr. Die Switch sogar 12 mal öfters.

Nintendo Switch

Die Hybrid-Konsole konnte wieder einiges draufsetzen, aber nicht so viel wie die PS4. Die Switch hat die Xbox One jedoch NOCH nicht eingeholt. Wahrscheinlich wird das Ende 2019 der Fall sein, bei diesem Tempo. Damit bleibe ich meiner Aussage vom letzten mal treu. Aktuell hat sich die Nintendo-Konsole 38,3 Millionen Mal weltweit verkauft. Ein Plus von über 2 Millionen gegenüber dem Juli 2019.

Zusammenfassung

Die Nintendo Switch wird Ende 2019 öfters unter dem Christbaum stehen, als Xbox One und PS4. Die Sony-Konsole wird noch einmal ordentlich “rausgeschleudert”, um auch den letzten Gamer davon zu überzeugen sich eine zu holen und Xbox One spielt man am PC. Scherz. Auch die Redmonder werden sich etwas einfallen lassen (müssen) um die Xbox One gegen die Mitbewerber nicht untergehen zu lassen.