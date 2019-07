Es wird wieder einmal Zeit die aktuelle Konsolen-Generation in Zahlen zu vergleichen. Dabei stehen PlayStation 4, Xbox One und Switch im direkten Vergleich ihrer gesamten Lebenszeit. Dabei hat die Nintendo-Konsole natürlich einen kleinen Nachteil, weil sie erst 2017 gestartet ist. Xbox One und PlayStation 4 sind bereits seit 2013 am Markt.

Wie bereits bei unserer letzten Zahlen-Analyse aus dem März 2019 sieht das Bild sehr ähnlich aus.

Die PS4 hat eine Lebensdauer von 93,62 Millionen Einheiten (56% Marktanteil) verkauft, die Xbox One 41,81 Millionen Einheiten (25% Marktanteil) und der Switch 31,69 Millionen Einheiten (19 Prozent Marktanteil).

Sony PlayStation 4 + PS4 PRO

Aktuell hat die PS4 in ihrer gesamten Lebensdauer 96,75 Millionen Konsolen verkauft mit Stand Ende Juni 2019. Das bedeutet es fehlt nicht mehr viel in der ewigen Rangliste der Konsolen, um auf die vorderen Plätze zu kommen. Die PlayStation 2 führt das Ranking nach wie vor an mit 157,68 Millionen verkauften Konsolen. Dahinter folgen die Handhelden Nintendo DS (154,9 Mio.) und Game Boy (118,7 Mio.). Auf Platz 4 findet sich die erste PlayStation-Konsole wieder mit 104,25 Mio. verkauften Einheiten vor der Nintendo Wii mit 101,64 Mio. Wenn man bedenkt, dass Ende 2020 die nächste Konsole, die PlayStation 5 auf den Markt kommen wird, dann hätte die PS4 noch die Chance auf Platz 3 der ewigen Bestenliste. Immerhin konnte man die letzten 3 Monate über 3 Mio. Konsolen verkaufen. Wie wir wissen sind das nicht die stärksten Monate für einen Konsolen-Kauf.

Microsoft Xbox One + Xbox One X

Die Xbox One konnte die letzten 3 Monate jedoch auch etwas aufholen und liegt aktuell bei 44 Millionen verkauften Konsolen (vs. 41,81 Mio. von Ende März). Wenn man sich die Verkaufszahlen auf Regionen ansieht, dann fällt natürlich auf, dass Nord-Amerika das stärkste Territorium der Microsoft-Konsole ist. Immerhin entfallen 27,68 alleine auf die USA und Kanada.

In Japan hält man aktuell bei 0,11 Mio. verkauften Einheiten. Die allererste Xbox-Konsole schaffte immerhin knapp über eine halbe Million und die Xbox 360 1,66 Mio. verkaufte Einheiten.

Nintendo Switch

Die meisten Konsolen in den letzten 3 Monaten hat die Nintendo Switch verkauft. Aktuell hält man bei 36,26 Mio. verkauften Einheiten weltweit. Damit hat man über 4,5 Mio. in eigentlich schwächeren Monaten an den Gamer oder die Gamerin gebracht. In unserer letzten „Zahlen-Schau“ hätten wir gemeint, dass die Switch die Xbox One bis Ende 2019 eingeholt hat. Dieser Aussage bleiben wir weiterhin treu.