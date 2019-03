Es wird wieder einmal Zeit sich die aktuellen Verkaufszahlen der PlayStation 4, Xbox One und Switch anzusehen. Die Zahlen basieren auf weltweite Verkaufszahlen.

Betrachtet man den Gesamtumsatz der PlayStation 4, der Xbox One und des Switch bis Februar 2019, zeigt die Hybrid-Konsole von Nintendo kontinuierlich, dass man die Lücke zur Microsoft-Konsole schließt. Die Xbox One erschien im November 2013 in den USA und Europa, die Nintendo-Konsole hingegen erst im März 2017. Der Nintendo Switch hat eine hohe Chance, die Xbox One bis Ende des Jahres zu übertreffen. Die PlayStation 4 ist (locker) auf dem Weg, 100 Millionen verkaufte Einheiten bis Ende 2019 zu übertreffen.

Resümee: PS4 dominiert, Switch holt auf, …

Die PS4 hat eine Lebensdauer von 93,62 Millionen Einheiten (56% Marktanteil) verkauft, die Xbox One 41,81 Millionen Einheiten (25% Marktanteil) und der Switch 31,69 Millionen Einheiten (19 Prozent Marktanteil).

Vergleicht man die monatlichen Absätze der drei Konsolen mit einem Jahr zuvor, liegt der Switch klar vorne. Die Nintendo-Konsole ist um 235.441 Einheiten gestiegen, die PlayStation 4 um 326.842 Einheiten und die Xbox One um 106.534 Einheiten. Bei einem Blick auf den Marktanteil erzielte der Switch 44 Prozent. Auf die PS4 entfielen 42 Prozent der verkauften Konsolen und auf die Xbox One gerade einmal 14 Prozent.