Switch vs. PS4 vs. Xbox One – Aktuelle globale Verkaufscharts (Juni 2020)

Switch vs. PS4 vs. Xbox One

Seit Beginn der aktuellen Konsolen-Generation konnte sich die PS4 klar gegen die Xbox One durchsetzen. Die Microsoft-Konsole hatte mit Kinect ein Klotz am Bein und war um rund 100 Euro teurer, zum Start, als die Sony-Konsole. Mit der Zeit konnte man einiges an Boden wieder gut machen, vor allem in den USA. Doch seit dem Markteintritt der Switch mischt auch Nintendo wieder mit. Besonders die letzten Monate zeigen einen „klaren Gewinner“ in der anhaltenden Covid-19-Krise.

Betrachtet man den Gesamtabsatz der PS4, Xbox One und Switch bis Ende Juni 2020, so zeigt sich, dass die Nintendo-Konsole ihren „Aufstieg“ weiter fortsetzt. Man hat nicht nur – bereits vor Monaten – die Xbox One überholt, obwohl Microsoft fast 4 Jahre Vorsprung hatte, die Switch konnte ihren Vorsprung auf über 10 Millionen Einheiten ausweiten. Im Dezember 2019 überholte die Switch die Xbox One. Gegenüber der PS4 hat sich die Kluft verschmälert, der Abstand ist aber trotzdem noch immer sehr hoch. Alle Konsolen konnten sich in der „Corona-Zeit“ gut verkaufen, nachdem sogar die WHO (erstmals) positiv über Videospiele gesprochen hatte.

Switch vs PS4 vs Xbox One – Ein Zwischenstand mit Ende Juni 2020

Die PlayStation 4 hat mit Ende Juni 2020 weltweit die 112-Millionen-Marke überschritten. Die Nintendo Switch liegt bei der 59-Millionen-Marke und wurde ausgebremst, von Lieferschwierigkeiten. Die Microsoft Xbox One hält aktuell bei 48 Millionen verkaufter Einheiten.

Der Blick auf den Marktanteil zeigt klar, dass die PS4 führt, auch wenn die Nintendo Switch seit November 2019 klar mehr Konsolen verkauft als Sony. Die PlayStation 4 hält bei einen Anteil von 51,1% vom Gesamtmarkt, auf die Switch entfallen 27% und auf die Xbox One 21,9%.

Juni 2020 war für alle 3 Konsolen stark

Letzten Monat gab es nur Gewinner. Die Nintendo Switch wurde 731.293 Mal weltweit gekauft, ein Plus von 81,61%. Dahinter die PS4 mit 231.774 verkauften Einheiten und einen Plus von 25,87%. Mehr steigern konnte sich die Xbox One, gegenüber der Sony-Konsole in Prozent, und verkaufte 127.020 Einheiten (+52,13%).

Die Verkaufscharts wurden von VGChartz.com erhoben und beziehen sich auf die tatsächlich verkauften Konsolen, nicht auf die Auslieferungen an die Händler.

Zum Vergleich: Im Oktober 2019 hat die PS4 bisher 94 Mio. Einheiten, die Xbox One 42 Mio. Einheiten und die Switch 32 Millionen Einheiten verkauft. Immerhin verkauft sich die aktuelle Konsolen-Generation besser als die Vorherige, wie diese Meldung zeigt.