Die PlayStation 5 wurde Anfang des Jahres vorgestellt und das Unternehmen hat Features und Hardware-Verbesserungen getestet, die es gegenüber seinem Vorgänger übertreffen will. Auch wenn die PS5-SSD das Laden von Bildschirmen so gut wie unmöglich machen sollte, ist es kein Wunder, dass die PlayStation 5 die am meisten erwartete Next-Gen-Konsole unter den „Big 3“ ist.

Unter den Big 3 von Nintendo, Sony und Microsoft sind Verbrauchertrends ziemlich aussagekräftig. Während die Nintendo Switch eine gute Leistung am Markt erbrachte und sogar die PS4 und PS4 Pro in Japan, den USA und Frankreich in den Schatten stellte, war der andere Hauptkonkurrent für Sony nicht so heiß. Microsofts Xbox One-Verkaufszahlen erzählen eine ganz andere Geschichte als die von Nintendo. Weltweit wird weniger als die Hälfte an PS4-Konsolen verkauft. Auch wenn die Redmonder keine „offiziellen Verkaufszahlen“ ausgeben, jene der NPD/Media Create haben wir.

Eine von IGN durchgeführte Umfrage scheint den Umsatztrends des vergangenen Geschäftsjahres (März 2018 – März 2019) zu trotzen. Zwar ist der Nintendo Switch derzeit mit Abstand der aktuell klare Marktführer auf dem Konsolenmarkt, doch scheint es, als sei die PlayStation 5 die am meisten erwartete Konsole der nächsten Generation im direkten Wettbewerb.

Mehr als die Hälfte der Spieler wünscht sich eine PS5

52,8% der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie am meisten an Sonys neuem Produkt interessiert sind, wobei Microsoft und Google mit 14,2% bzw. 4,4% sich hinten anstellen müssen. Nintendo, der derzeitige Verkaufsführer, fiel auf den zweiten Platz zurück, wobei 28,5% der Befragten vermutlich am meisten auf eine mögliche Neuauflage der Switch gespannt waren. Quasi einer Switch 2.0, einer verbesserten Hybrid-Konsole als jene die jetzt am Markt ist. Stickwort: 4K.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Sony derzeit das Konsolenrennen der nächsten Generation anführt. Sony hat sich seit seinem PlayStation-Start (PS one) schon immer mit Nintendo um die Krone gestritten. Die Neuigkeiten von Sony darüber, wie reich an Funktionen die PlayStation 5 sein wird, können nicht schaden. Schnelle Ladezeiten, unschlagbare Grafiken und Abwärtskompatibilität sind wohl die Schlüssel für das Herz eines modernen Verbrauchers in der Konsolenwelt.

Die Zahl der PS4-User ist einfach riesig

Während die Umfrage eine Stichprobengröße von 40.000 hat und weitgehend von einem Teil der Spieler abhängt, die in eine Next-Gen-Konsole investieren und diese kaufen würden, sind die Gründe, warum Sony in diesem Rennen die Nase vorn hat, logisch und wahrscheinlich das Ergebnis dessen, wie groß die Basis der PS4-Spieler ist und wie hart das Unternehmen in letzter Zeit daran gearbeitet hat, einen Hype für die kommende PlayStation 5 aufzubauen.

So bleibt für Microsoft und Nintendo in der Hälfte des laufenden Geschäftsjahres noch viel zu tun. Wer weiß, Nintendo, das seine gemunkelten Switch-Modelle der nächsten Generation ankündigt, könnte ein E3-Schachzug sein, der neben Microsofts Xbox One-Nachfolger alles verändert.