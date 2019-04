Share on Facebook

Der aktuelle Finanzbericht von Nintendo beweist, dass die beiden Titel Luigi’s Mansion 3 und Animal Crossing für den Nintendo Switch noch dieses Jahr erscheinen werden.

Nintendo hat in den letzten Quartalsergebnissen einige interessante Meilensteine aufgezeigt. Die Switch-Konsole hat mittlerweile 34,7 Millionen Einheiten verkauft und Titel wie Super Smash Bros. Ultimate machen mit 13,8 Millionen verkauften Einheiten eine unglaublich gute Figur. Immerhin erschien der Titel erst letztes Jahr im Dezember 2018 und liegt damit nur 2 Mio. verkaufte Einheiten hinter Mario Kart 8 Deluxe. Obwohl wir wissen, dass Titel wie Fire Emblem: Three Houses und Super Mario Maker 2 kommt, scheint es, dass in diesem Jahr noch einige Exklusivveröffentlichungen veröffentlicht werden.

Animal Crossing und Luigi´s Mansion 3 werden dieses Jahr offenbar noch kommen. Das Datum „2019“ ist als vorübergehend markiert, daher könnte es in den kommenden Monaten zu offiziellen Veröffentlichungen kommen. Leider haben Titel wie Bayonetta 3 von PlatinumGames immer noch einen großen „TBA“ neben den Veröffentlichungsfenstern. Also keine Bestätigung ob der Titel noch dieses Jahr kommt.

Interessanterweise ist Metroid Prime 4 als „(Temp.)“ Und „TBA“ gekennzeichnet. Könnte es dieses Jahr eine Ankündigung dafür geben, selbst wenn es für 2020 ist? Es ist unwahrscheinlich, weil Nintendo erst kürzlich angekündigt hatte, dass das Projekt unter Retro Studios neu gestartet wurde.