Die Nintendo Switch verkaufte 217.096 Einheiten in der Woche, die am 6. April 2019 endete. Damit hat sich die Hybrid-Konsole in ihrer Lebenszeit auf 33,15 Millionen Einheiten gesteigert. Damit hat die Switch den Nintendo 64 übertrumpt, welcher 32,93 Millionen Einheiten in seiner ganzen Lebenszeit erreichte.

Der Umsatz von Switch (Link: Amazon.de) nach Regionen ist in 11,59 Mio. Einheiten in den USA; 8,82 Mio. Einheiten in Europa und 7,86 Mio. Einheiten in Japan, die verkauft wurden. Um den Umsatz in Europa aufzuschlüsseln, hat der Switch in Großbritannien 1,71 Millionen Einheiten, in Deutschland 1,42 Millionen Einheiten und in Frankreich 2,24 Millionen Einheiten verkauft.

163,61 Millionen Switch-Spiele wurden bis zum 31. Dezember 2018 verkauft, und 224,97 Millionen Nintendo 64-Spiele wurden zu Lebzeiten verkauft. Das heißt natürlich für die neueste Nintendo-Konsole: Aufholbedarf. Allerdings denken wir, dass sich das ausgehen wird.

Das meistverkaufte Switch-Spiel im Einzelhandel ist derzeit Mario Kart 8 Deluxe mit 15,02 Millionen verkauften Einheiten bis zum 31. Dezember 2018, während Super Mario 64 mit 11,91 Millionen verkauften Einheiten das meistverkaufte Nintendo 64-Spiel war. Beide Titel haben es sich verdient. Ich kann mich noch erinnern als Super Mario 64 in den Magazinen Wertungen von 106% oder 12/10 bekam. Mit Super Smash gibt es jedoch einen Titel, der bald am Switch-Thron sitzen wird.

Hier ist die Liste der Top 10 der meistverkauften Switch-Spiele zum 31. Dezember 2018, laut Nintendo:

Mario Kart 8 Deluxe – 15,02 Mio. verkaufte Einheiten Super Mario Odyssey – 13,76 Super Smash Bros. Ultimate – 12,08 The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 11.68 Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Eevee! – 10.00 Splatoon 2 – 8.27 Super Mario Party – 5.30 1-2-Switch – 2.86 Mario Tennis Aces – 2.53 Kirby Star Allies – 2.42

Auch interessant: Der Release des Nintendo 64 Classic Mini liegt in weiter Ferne!

