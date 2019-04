Share on Facebook

Nachdem es bereits im Vorfeld einige Spekulationen und Meldungen zum Releasetermin von Super Mario Maker 2 gab, hat Nintendo nun den Termin fixiert. Der exklusive Nintendo Switch-Titel erscheint am 28. Juni.

Bereits bei der Nintendo Direct-Sendung im Februar wurde der Releasemonat Juni verkündet. Dennoch gab es einige Händler, die den Titel für 21. Juni in ihr Vorbestellerprogramm aufgenommen haben. Fakt ist: Der Titel kommt eine Woche später, am 28. Juni.

In SMM2 können Super Mario-Fans und angehende Spiele-Designer gleichermaßen zahllose Werkzeuge nutzen, um fantasievolle Kreationen zu erstellen. Passend zu den vielen Baumöglichkeiten bieten die Einzelhändler und der Nintendo eShop verschiedene Kaufoptionen: das einzeln erhältliche Spiel, ein Limitierte Edition-Paket sowie ein nützliches Zubehör für alle, die den Titel vorbestellen oder am Starttermin erwerben.

Infos zur Limitierten Edition

Die Super Mario Maker 2 Limitierte Edition beinhaltet das Spiel sowie eine 12-monatige Einzelmitgliedschaft für Nintendo Switch Online. Dieser Mitgliederservice ermöglicht es, kompatible Titel mit FreundInnen via Internet zu spielen. Zudem bietet er Zugang zu einer wachsenden Auswahl von NES-Klassikern, Zugriff auf die Nintendo Switch Online-App für Smartphones und weitere Vorzüge. Obendrein gibt es ein ganz besonderes limitiertes Angebot: einen Nintendo Switch-Touchpen für Nintendo Switch im Look von Super Mario Maker 2. Dieses praktische Zubehör erlaubt es SpielerInnen, ihre Ideen intuitiv im Handheld-Modus zu verwirklichen. Den Stift können alle Vorbesteller und Frühkäufer des Spiels ergattern. Sowohl die Limitierte Edition als auch der Stift sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Kombi-Angebot mit Switch Online-Mitgliedschaft

Wer Super Mario Maker 2 am liebsten direkt auf seiner Nintendo Switch-Konsole installieren will, kann das Spiel in Kürze im Nintendo eShop vorbestellen. Vorbesteller der digitalen Version haben die Wahl zwischen dem einzeln erhältlichen Titel sowie dem Digital-Paket, das neben dem Spiel auch eine Nintendo Switch Online-Einzelmitgliedschaft für 12 Monate beinhaltet. Die ersten, die das Digital-Paket online vorbestellen, können zudem ebenfalls einen Touchscreen-Stift erhalten.

Super Mario Maker 2 setzt der Vorstellungskraft von Jump-’n‘-Run- und Videospiel-Fans keine Grenzen. Mit mehr Werkzeugen, Gegenständen und Funktionen denn je können sie ihre eigenen Super Mario-Kurse bauen, um ihre Kreationen anschließend mit SpielerInnen aus aller Welt zu teilen. Dank der intuitiven Bedienung des virtuellen Baukastens sowie der zahlreichen neuen Werkzeuge beginnt der Spaß bereits beim Erstellen der Level. Diese können unter anderem erstmals mit rutschigen Abhängen ausgestattet werden, was kreativen Bauherren ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Kurz: In Super Mario Maker 2 ist fast alles möglich.