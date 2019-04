Share on Facebook

Super Mario Maker 2 wurde von Nintendo für den Juni 2019 in einer Nintendo Direct-Sendung angekündigt. Seitdem hat das Unternehmen keine weiteren neuen informationen zum Releasetermin bereitgestellt. Nun, das sollte sich bald ändern.

Ein User auf Reddit hat kürzlich ein Geschäft eines spanischen Einzelhändlers besucht und einen Schnappschuß gemacht. Dort findet sich eine Anzeige mit dem Releasedatum 21. Juni 2019. Der 21. wäre ein Freitag, also ideal für einen Launch des Jump’n‘ Run-Titels. Anbei das Bild:

Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende… Die Fortsetzung des 2015er Titel’s Super Mario Maker soll Amazon UK (via GameXplain) damit begonnen haben, Kunden, die das Spiel vorbestellt haben, per E-Mail zu informieren, dass die Bestellungen am 14. Juni eintreffen werden. Jetzt kann man daraus schließen, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht wird. Auch der 14. im sonnigen Juni ist ein Freitag – wieder ein herrlicher Tag für einen Game-Release.

Wir könnten jetzt Wetten abschließen, welcher Händler recht hat. Übrig bleibt noch der 7. und 28. Juni, wenn man auf einen Freitag im Juni für Super Mario Maker 2 besteht.