Nintendo bringt eines seiner besten Games in die zweite Runde. In der aktuellen Nintendo Direct-Sendung (Link: Youtube.com) kündigte man Super Mario Maker 2 an.

Super Mario Maker 2 enthält einige neue Elemente wie die Möglichkeit, Pisten zu erstellen (etwas, das das erste Spiel nicht konnte). Dadurch fühlen sich die Super Mario World-Level eher wie das ursprüngliche Spiel an.

Der Titel erscheint im Juni exklusiv für Nintendo Switch.