Mit der Wii U konnte sich Nintendo nicht mit Ruhm bekleckern. Der Mehr-oder-weniger-Switch-Vorgänger konnte sich weltweit genau so gut verkaufen wie die Mini-Konsolen von NES und SNES. Doch ganz aufgegeben hat man die gescheiterte Konsole nicht. Es gibt sogar noch ein System-Update. Das nennt man doch Service!

Der letzte Titel, der für die Wii U-Konsole erschienen ist, ist auch schon ein paar Monate her. Offizielle Webseiten von Nintendo wurden ebenfalls eingestellt, wie auch Apps von NETFLIX und Co. Doch die Nintendo Support-Webseite listet ein Firmware-Update. Mit dieser Aktualisierung schafft es die Konsole auf Version 5.5.4. Seit der letzten wichtigen Erweiterung aus dem Jahr 2014 folgten Updates mit der Aufschrift: „Verbesserungen der allgemeinen Systemstabilität und andere geringfügige Anpassungen wurden vorgenommen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern“. In die selbe Kerbe schlägt auch dieses Update.

Warum die Aufregung? Das letzte Firmware-Update gab es im September 2018. Es ist nicht überraschend, dass Nintendo der Wii U seit dem Start des Switch nicht mehr viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Zwei Jahre nach dem Wechsel hat das neuere System den Hardware-Umsatz der Wii U bereits fast verdreifacht und den Software-Umsatz nahezu verdoppelt. Nintendo hat es sich zur Gewohnheit gemacht, „übersehene“ Wii U-Spiele auf dem Switch erneut zu veröffentlichen, wie Mario Kart 8 Deluxe und Captain Toad: Treasure Tracker.