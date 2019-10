Der haptische Controller der PS5 bietet neue Möglichkeiten, aber die Entwickler müssen sein Potenzial ausschöpfen

PlayStation Logo

Sony hat die PlayStation 5 noch nicht vollständig enthüllt und veröffentlicht auf dem Weg zur Veröffentlichung im nächsten Jahr nur wenige Informationen. Einige dieser Details, wie der nächste DualShock-Controller mit adaptiven Triggern und haptischem Feedback, klingen jedoch sehr vielversprechend. Was halten Dritt-Entwickler davon?

Gamingbold hat mit dem Infuse Studio-Environment Artist Jacob Sutton gesprochen, der derzeit an Spirit of the North für die PS4 arbeitet. Sutton sagte:

„Ich denke, dass haptisches Feedback eine wirklich nette Funktion sein könnte. Solange Entwickler das volle Potenzial des Controllers ausschöpfen und nicht nur zusätzliche Kosten für den Controller wie das Touchpad des DualShock 4 verursachen, wäre dies ein großartiges Ergebnis. “

Die Abwärtskompatibilität ist eine weitere wichtige Funktion der PlayStation 5. Obwohl es sich noch in der Entwicklung befindet, ist es großartig, von Anfang an über die gesamte PS4-Bibliothek zu verfügen. In Bezug auf das Wachstum und die Weiterentwicklung der eigenen Bibliothek sagte Sutton:

„Ich denke, dies wird die gesamte Branche und die Gaming-Community in vielerlei Hinsicht betreffen. Positiv ist, dass die Leute keine Remasters kaufen müssen, um dort ihre Lieblingsspiele für PS4 zu spielen. “Auf der anderen Seite werden die Entwickler nicht so eifrig sein, Remasters oder neue Editionen von PS4-Spielen auf PS5 zu veröffentlichen. Ich denke, die Verbraucher werden nach ein paar Jahren, in denen die neue Konsole nicht mehr erhältlich ist, feststellen, dass sie lieber Remaster ihrer Lieblings-PS4-Spiele haben möchten, bei denen die PS5-Hardware optimal genutzt wird, damit sie die Spiele, die sie mögen, detaillierter erleben können.“

Sony hat die PS5 für das Weihnachtsgeschäft 2020 angekündigt. Weitere Details zur Hardware und wie die Konsole aussehen wird, erfahren wir erst 2020.