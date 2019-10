PlayStation 5-Abwärtskompatibilität befindet sich noch in der Entwicklung

PlayStation Logo

Endlich bestätigte Sony den offiziellen Namen der PlayStation 5. Der Name ist PlayStation 5. Was für ein Schockmoment. Die neue Konsole aus dem Hause Sony wird zu Weihnachten 2020 starten, wie auch die Xbox Scarlett. Wir erfuhren auch mehr über den nächsten DualShock-Controller und das Bluepoint Games (das Remake von Shadow of the Colossus) berühmt ist Arbeit an einem „großen“ Titel für die Plattform. Es scheint jedoch, dass sich ein Aspekt der Konsole noch in der Entwicklung befindet: Abwärtskompatibilität.

Anfang des Jahres stellte der leitende Architekt Mark Cerny fest, dass die PS5 abwärtskompatibel mit PS4-Videospielen wäre. Sony sagte jedoch kürzlich zu Famitsu (Übersetzung via DualShockers):

„Unser Entwicklungsteam arbeitet derzeit intensiv daran, eine hundertprozentige Abwärtskompatibilität mit PS4 zu ermöglichen. Bitte warten Sie auf weitere Informationen.“

Dies bedeutet, dass nicht jedes PS4-Spiel auf der PS5 spielbar ist.

Dies ist nicht das Seltsamste, besonders wenn man bedenkt, wie lange es gedauert hat, bis die Xbox One für Xbox 360- und Original Xbox-Spiele abwärtskompatibel sind. Wir haben noch einen weiten Weg vor der offiziellen Enthüllung des PS5, ganz zu schweigen von Ankündigungen zu Preis und Design. Immerhin haben wir eine Vermutung, wieviel die Konsole von Sony kosten wird.