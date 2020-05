GTA 6: Map und Setting durch offizielle Rockstar-Webseite bestätigt?

GTA 6 - Grand Theft Auto Fotomontage

New York City, USA – Obwohl Rockstar Games noch nichts offizielles zu Grand Theft Auto 6 enthüllt hat, ist es fast täglich ein Thema. Nicht ohne Grund, wenn man sich den Erfolg des aktuellen GTA 5 ansieht. Und die Fans haben nun neue Hinweise auf der offiziellen Rockstar Games-Webseite gefunden.

Einer dieser vermeintlichen Hinweise ist auf einer Website in Grand Theft Auto 5 zu finden. Die Website verweist auf den Vice City-Lebensstil der 1980er Jahre, von dem einige glauben, dass er eine seltsam spezifische Referenz ist. Niemand kann sicher sein, aber es ist möglich, dass dies eine Möglichkeit ist, die Gerüchte um die Einstellungen von Grand Theft Auto 6 zu unterstützen. Kennen wir somit Map, Setting und Zeitlinie von GTA 6?

In welcher Stadt wird GTA 6 spielen?

Frühere Gerüchte für GTA 6 haben behauptet, dass das Spiel an zwei verschiedenen Orten stattfinden wird. Eine davon ist Vice City, die von Miami inspirierte, neongetränkte Landschaft in Grand Theft Auto: Vice City. Und das andere ist Carcer City, das Gerüchten zufolge die Annäherung von Grand Theft Auto 6 an Boston sein wird, ähnlich wie Los Santos Los Angeles / Südkalifornien nachahmte.

This is from the Project Americas leak. It adds up with the gta 5 website. #gta6 #gtavi pic.twitter.com/oDPPnnBCxv — GTA 6 News (@GTAVInewz) May 26, 2020

Das Detail, das alles zusammenzuhalten scheint, ist der Drogen-Hintergrund der 1980er Jahre, da die Gerüchte besagen, dass die Spieler während des Zeitraums die Rolle eines Drogenbarons übernehmen werden. Ähnlich wie das oben erwähnte Los Santos in GTA 5 wiederholt wurde, behaupten die Gerüchte, dass Vice City die verbesserte Behandlung in GTA 6 erhalten wird.

Natürlich gibt es nur Gerüchte, bis Rockstar Games etwas offizielles macht. Es macht Spaß zu überlegen, wo Grand Theft Auto 6 spielen könnte oder wer sein Protagonist sein könnte, aber Rockstar Games liebt es, Erwartungen zu untergraben und im Takt seiner eigenen Trommel zu marschieren. Fans mögen denken, dass das Studio eine Art geheimen Marketingplan plant, aber normalerweise ist der Entwickler sehr unkompliziert, wenn es darum geht, seine Spiele anzukündigen. Es gibt selten überraschende Auftritte während einer Pressekonferenz – wie beim bevorstehenden PS5-Event – und die Entwickler geben den Fans nie das vollständige Bild.

Vor allem ist es schwer vorstellbar, dass Rockstar Games (Firmensitze in New York City) die Voraussicht haben würde, Easter Eggs auszulegen die auf ein Spiel hinweisen, das wahrscheinlich erst 2023 oder 2024 veröffentlicht wird. Dies könnte nur Rockstar sein, der die Fans zum Spekulieren bringen möchte, und in diesem Fall ist eine gute Arbeit.

Mehr zu Grand Theft Auto 6

Für welche Konsolen gibt es GTA 6? – Grand Theft Auto 6 (GTA 6) wird voraussichtlich für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X starten. Eine PC-Version gilt als sehr wahrscheinlich. Ob das Spiel, wenn es erst 2023/2024 erscheint noch für die Xbox One und PlayStation (PS4) kommt gilt als unwahrscheinlich.

Kann man GTA 6 auf PS4 spielen? – Durch den Release-Termin im Jahr 2023/2024 ist es unwahrscheinlich, dass Rockstar Games noch Versionen für die aktuelle Konsolen-Generation veröffentlichen wird.

Wie wird GTA 6 heißen? Unserer Einschätzung nach wird man es nur „Grand Theft Auto“ nennen. Das Spiel ist als Live-Service-Modell geplant und wird immer wieder erweitert.

Wie teuer wird GTA 6 sein?

Preis und Editionen des Open World- und Third-Person-Spiels sind im Jahr 2020 noch nicht zum Vorhersehen. Da man man einem Vollpreis-Spiel ausgehen kann wird der Start-Preis zwischen 60 und 80 Euro liegen.