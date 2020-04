GTA 6 wird zum Start ein “mittelgroßes Spiel” und wird durch regelmäßige Updates nach dem Start erweitert

GTA 6 - Fotomontage von DailyGame

Seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, mangelt es nicht an Gerüchten über Grand Theft Auto 6, aber wir haben möglicherweise unsere ersten konkreten Informationen über das Spiel erhalten. In einem Bericht von Kotakus Jason Schreier darüber, wie sich die interne Kultur von Rockstar in letzter Zeit verändert hat, sind neue Details der unangekündigten Fortsetzung aufgetaucht. GTA 6 wird ein mittelgroßes Spiel, dass durch regelmäßige Updates nach dem Start immer größer wird.

Berichten zufolge wird GTA 6 im Gegensatz zu Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 als “mittelgroßes” Spiel veröffentlicht (obwohl der Bericht feststellt, dass es angesichts der Rockstar-Standards immer noch ein ziemlich großes Spiel sein wird). Rockstar Games plant dann, das Spiel zu erweitern und es durch regelmäßige Updates nach dem Start weiter auszubauen. Es wurde auch erwähnt, dass sich GTA 6 noch in der frühen Produktion befindet, was bedeuten würde, dass es noch weit vom Start entfernt ist. Release-Gerüchte für einen PlayStation 5-Starttitel könnte man also vom Tisch räumen, wenn diese Informationen stimmen.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde berichtet, dass Take-Two Interactive versuchte, Rockstar Games dazu zu bringen, ein Modell zu übernehmen, mit dem Spiele häufiger veröffentlicht werden. Daher würde GTA 6 dem entsprechen.

Dan Houser, Mitbegründer von Rockstar, hat das Unternehmen kürzlich verlassen. Es ist also klar, dass einige Änderungen vorgenommen werden. Es sollte interessant sein zu sehen, wie sich dies in den kommenden Jahren auswirkt.

GTA 6 bestätigt, aber keine Reaktion von Rockstar Games

GTA 6 ist laut einem Steuerbericht “bestätigt”. Bisher hat sich der Entwickler, Rockstar Games, noch nicht zum Spiel geäußert. Gerade die letzten Wochen kamen immer mehr Gerüchte ans Tageslicht, die sogar einen Ankündigungs-Trailer Ende März 2020 prophezeiten. Gekommen ist aber nichts. Vorerst.

Inzwischen erreicht GTA Online einen Spielerrekord nach dem Nächsten. Es wird sich zeigen ob die Online-Variante von GTA 5 nicht für die nächste Konsolen-Generation fit gemacht wird, bevor man von einem Grand Theft Auto 6 überhaupt sprechen kann. Die Idee, GTA 6, immer wieder weiterzuentwicklen und als Live-Service-Spiel zu bringen, hat einen interessanten Ansatz. Gerade die Singleplayer-Kamapgne von Grand Theft Auto 5 wurde nie erweitert, was eigentlich Schade ist.

Vielleicht stellt GTA 6 überhaupt nur mehr eine Online-Komponente zur Verfügung. Kommen wir nach Vice City zurück? Die Zeit wird es zeigen, welche Gerüchte stimmen und welche nicht.

Wir bleiben natürlich dran.