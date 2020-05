PS5: SSD-Festplatte macht die neue Konsole 100-mal schneller als PS4

Batwoman – Erste Staffel endet mit Big Bang Batwoman, die erste Serie mit einem LGBT-Darsteller im Hauptabendprogramm, muss einen herben Verlust einstecken. Ruby Rose, die Hauptdarstellerin bekannt aus Orange is the New Black, verkündet völlig unerwartet ihren Ausstieg aus der Arrowverse-Serie von DC. In ihrem offiziellen Statement gibt Ruby Rose an, dass ihr die Entscheidung…