PS5: Neue DualSense Controller-Funktionen von Entwickler “enthüllt”

Der PlayStation 5-Controller von Sony: DualSense

Der kürzlich von Sony vorgestellte DualSense-Controller zu der kommenden PS5-Konsole scheint einige einzigartige Funktionen zu haben, die über die bereits erwähnten hinausgehen. In der neuesten Folge des Podcasts „Play, Watch, Listen“ diskutierten die Moderatoren Alanah Pearce, Austin Wintory, Mike Bithell und Troy Baker einige potenziell bahnbrechende Funktionen für den neuen PS5-Controller.

Der DualSense-Controller wurde im April als bedeutender Fortschritt gegenüber dem DualShock 4 der Sony PS4 angekündigt. Sonys Vizepräsident für Plattformplanung und -verwaltung, Hideaki Nishino, stellte fest, dass das neue Design eine Gelegenheit bietet, Innovationen zu entwickeln, wie Spieler ein Spiel erleben.

Was macht der PS5-DualSense-Controller?

Mike Bithell, der Spieledesigner und Entwickler hinter Thomas Was Alone, bemerkte während einer Diskussion mit dem Musikkomponisten Wintory, dass er “lieben wird, was sie mit dem Controller der PS5 machen”. Wintory überlegte, wie das Wettergeräusch, insbesondere der Regen, in der neuen Unreal Engine 5 behandelt werden sollte. Soundeffekte dieser Art werden normalerweise über einen als Foley bezeichneten Prozess erfasst, bei dem Sounddesigner den tatsächlichen Niederschlag aufzeichnen und das Audio dann in eine Datei konvertieren, die in die Umgebung eines Spiels integriert werden kann. Mit Unreal Engine 5 kann Wintory feststellen, dass Regentropfen wie ein einzelnes Ereignis isoliert und nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden können.

Name: PlayStation 5 (PS5) Hersteller: Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ: Stationäre Spielekonsole Generation: 9. Konsolen-Generation Speichermedium: Blu-ray Release-Datum: Voraussichtlich Ende des Jahres 2020

Mike Bithell setzt die Diskussion fort und fügt hinzu, dass die Demos, die er vom DualSense-Controller gesehen hat, sich explizit auf das haptische Feedback von Regentropfen beziehen, was bedeutet, dass das Gerät den Benutzern das Gefühl gibt, wenn es regnet. Darüber hinaus könnte es die Exposition gegenüber einer Reihe verschiedener wetterbedingter Ereignisse vermitteln und das Feedback mit den Soundeffekten verknüpfen, wodurch die Spieler eine völlig neue Art und Weise erhalten, die Welt und die Umgebung eines Spiels zu erleben.

Im Netz kursiert ein Video, das ist allerdings NICHT der PlayStation 5-Controller von Sony:

Worauf dürfen sich die Spieler freuen?

Zwar gibt es seit einiger Zeit haptisches Feedback für Videospiele, aber es wurde nicht wirklich viel erforscht, abgesehen von dem geringfügigen Rumpeln, das auf aktuellen Controllern verfügbar ist. Bithells Enthüllung zeigt auch, dass Sony diese Technologie nicht nur High-End-Entwicklern zeigt, sondern auch kleineren und unabhängigen Entwicklern.

Der DualSense-Controller ist die erste Hardware für die PS5, die gezeigt wurde. Alle Anzeigen deuten auf eine Sommer-Enthüllung für die Konsole selbst hin. Godfall von Counterplay Games wurde bereits als erster PS5-Starttitel angekündigt, und es wird erwartet, dass mehrere andere hochkarätige Spielmarken beim Debüt auf dem System erscheinen.

Auch diese Funktion wird der kommende Controller von Sony NICHT haben.

Jede Menge Leaks zum DualSense-Controller und zur PlayStation 5-Konsole

Die PS5 und ihr DualSense-Controller sind derzeit für die Veröffentlichung für “Holiday 2020” geplant. Es gibt auch andere Meinungen, die einen Release im Oktober sehen. Ebenso der Preis der Konsole uns des Controllers könnte durchgesickert sein.

