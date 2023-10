Gerüchte um neuen Nintendo-Handheld

Nintendo hat vor Kurzem ein Patent für ein Gerät mit zwei Bildschirmen beantragt, das sich abnehmen lässt. Die Veröffentlichung der Switch 2 ist seit langem ein offenes Geheimnis bei Nintendo. Jedes neue Patent und jeder Leak lässt die Fans aufhorchen und sie wollen einen ersten Blick auf die nächste Konsolengeneration werfen.

Berichte über den Nachfolger der Switch, der auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen vorgestellt wurde, haben im Internet Diskussionen und Spekulationen darüber ausgelöst, welche Konsole von Nintendo als Nächstes erscheint und wann dies der Fall sein wird. Die Switch gehört seit mehr als sechs Jahren zu den erfolgreichsten Geräten, die Nintendo jemals entwickelt hat. Aufgrund des neuesten Patents wird spekuliert, was dieses seltsame neue Gerät genau sein könnte und wie es in Nintendos zukünftige Hardware-Pläne passt. Es sollte beachtet werden, dass viele Nintendo-Patente niemals zu Konsumgütern werden, aber manche schon.

Ist ein neuer Nintendo-Handheld bereits in der Entwicklung?

Das neueste Patent von Nintendo ähnelt einem 3DS sehr, aber das Gerät kann in zwei Teile geteilt werden. Die beiden getrennten Teile können miteinander kommunizieren, damit zwei Spieler gemeinsam an einem Gerät spielen können. Wenn die beiden Teile verbunden sind, spielen sie wie ein DS oder 3DS zusammen. Interessanterweise befindet sich auch ein Touchscreen auf der Außenseite des Geräts, über den die Spieler interagieren können, selbst wenn es geschlossen ist.

Wenn das Gerät tatsächlich veröffentlicht wird, könnte es dazu beitragen, eine große Anzahl wichtiger DS-Spiele in die Nintendo Switch Online-Bibliothek zu bringen. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass Nintendo-Patente keine Garantie dafür sind, dass diese Produkte tatsächlich auf den Markt kommen werden. Große Unternehmen melden oft Patente an, um ihre potenziellen Produkte zu schützen. Möglicherweise arbeitet Nintendo derzeit an einem neuen Produkt. Ob es jedoch jemals auf den Markt kommen wird, kann nicht vorhergesagt werden.

Es ist interessant, dass das Gerät scheinbar nur ein Handheld-Gerät ist. Nintendo hat mit der Switch sowohl den Handheld- als auch den Heimkonsolenmarkt vereint, da die Hardware ein Hybrid ist. Bisher wissen Fans nur, dass Nintendo plant, Nintendo-Konten für einen problemlosen Wechsel zur Switch 2 zu nutzen. Mit diesem Wissen scheint es unwahrscheinlich, dass sich der Nachfolger des Switch zu sehr von der aktuellen Version unterscheidet. Es könnte für Nintendo auch schwierig sein, sich vom Erfolg des Hybrid-Modells zu verabschieden.

Nintendo überrascht gerne. Das japanische Unternehmen setzt auf Innovation und denkt anders als die Konkurrenz. Deshalb ist es nicht vorhersehbar, was Nintendo als nächstes machen wird. Ein abnehmbares Gerät, das vom 3DS inspiriert ist, könnte genauso gut auf den Markt gebracht werden wie andere Produkte.