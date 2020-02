Sony sagt, der Preis der PS5 steht noch nicht fest

Als Netflix zum ersten Mal ankündigte, Andrzej Sapkowskis polnische Fantasy-Serie The Witcher in eine TV-Show mit Henry Cavill aufzunehmen, war sofort klar, dass das Game of Thrones-große Loch in der TV-Landschaft nicht mehr lange bestehen würde. Nach nur 10 Tagen im Streaming-Service wurde The Witcher 2019 schnell zur zweitbeliebtesten Show auf Netflix. Ursprünglich basierend auf…