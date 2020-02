Gerücht: Das Devkit der PS5 liefert eine bessere Performance als jenes der Xbox Series X

Xbox vs. PlayStation

Spekulationen und Diskussionen darüber welche Performance die beiden neuen Konsolen von Sony und Microsoft bringen werden gibt es viele. Einmal ist die Xbox Series X vorne, einmal die PlayStation 5. Richtig wissen werden wir es erst, wenn wir es selbst testen dürfen. Die Entwickler sind bereits mit Devkit-Konsolen der beiden Vertreter ausgestattet. Ein neuer Entwickler-Bericht besagt, dass die PS5 etwas die Nase vorne hat.

Über NeoGAF berichten verifizierte Branchenprofis, dass Sony‘s Konsole nach einem kürzlich erschienenen Devkit-Build der PS5 von Anfang dieses Jahres immer noch eine bessere Leistung aufweist als die Xbox Series X, obwohl sie auch klar machen, dass sich dies ändern könnte über zukünftige Builds – das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass die Konsolen noch Monate vom Start entfernt sind.

Kleine Unterschiede zwischen der neuen Xbox und der PS5

Interessanterweise wurde auch gesagt, dass der Unterschied zwischen der Leistung beider Konsolen letztendlich sehr gering sein wird und am Ende alles so egal ist. Obwohl die eine der beiden auf dem Papier möglicherweise etwas besser ist als die andere, wird es für beide Systeme am wichtigsten sein, welche Art von Spielbibliothek sie kultivieren können.

“Diese Generation wird NICHT die Generation des visuellen Unterschieds sein, bei dem Sie entscheiden, was Sie kaufen”, sagt der verifizierte Account von BGs. „Es wird die Generation der Spiele sein. Ja, einer wird schneller als der andere sein (aber Sie werden es in der Praxis nicht bemerken). Einer lädt den Bildschirm in 10 Sekunden und der andere in 7 Sekunden. Einer wird einen besseren Klang haben als der andere. Einer wird das Spiel mit 60 fps starten und der andere … auch. Was wirklich zählt, wird die Qualität sein, die Entwicklungsstudien mit ihrer Zeit und ihrem Budget erreichen können.“

Auch wenn es sich um einen Entwickler handelt, der hier Aussagen trifft: Es bleibt ein Gerücht, solange keiner der beiden Firmen etwas Offizielles dazu sagt. Wer weiß wie alt der Built der neuen Xbox ist, und Sony gerade ein Update gemacht hat. Im Laufe des Jahres werden wir sicherlich konkrete Berichte vorfinden und müssen uns nicht mehr mit Gerüchte zufrieden geben.

Wir erwarten nichts anderes als eine klare Performance-Steigerung in der kommenden Konsolen-Generation. Optisch wird sich nicht gleich alles ändern. Auch die Entwickler müssen erst nachziehen, wie man es in jeder Konsolen-Generation sehen konnte. Ihr findet auf DailyGame jede Menge Meldungen zur PlayStation 5, als auch zur Xbox Series X (vormals Project Xbox Scarlett)!