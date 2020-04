Xbox Series X: Preis und Spiele-Enthüllungen in Kürze, so der Xbox-Boss

Redmond – Derzeit müssen wir, aufgrund der Covid-19-Pandemie, etliche Verzögerungen im Unterhaltungsbereich hinnehmen. Es wurde sogar gemunkelt, dass die nächste Konsolen-Generation auf 2021 verschoben wird. Die Xbox Series X erscheint noch immer zur Weihnachtszeit 2020 und ihr Chef, Phil Spencer, möchte uns in Kürze mehr zu Preis und Release verraten.

Wir sind ungefähr 7-8 Monate bis zur Einführung der 9ten Konsolen-Generation entfernt. Erst vor wenigen Stunden haben wir das Logo der Xbox Series X gesehen, doch die Fans drängen auf “echte Informationen”, vom Xbox-Chef. Phil Spencer sagte nicht viel auf Twitter, aber er versprach etwas.

Die letzten Wochen und Monate haben wir immer wieder gehört, wie toll nicht die PS5 oder XSX sei. Meistens aus einem Entwicklerstudio, dass sowieso Sony oder Microsoft gehört. Natürlich werden diese nicht schlecht über “ihre Marke” sprechen. Wer tut das schon, außer man ist vielleicht ein ehemaliger Sony-Mitarbeiter. Doch was hat uns Phil Spencer, immerhin der Xbox-Chef bei Microsoft (Redmond, USA), zu sagen?

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)

— Phil Spencer (@XboxP3) April 23, 2020